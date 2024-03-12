«Би-2» объяснила отмену концерта в Турции

Четырехдневное мероприятие «Каникулы с Би-2», которое должно было пройти 24–28 апреля в Кемере, отменено, сообщили в группе. Там уточнили, что музыканты не смогут приехать в Турцию из-за «объективных причин»

Фестиваль «Каникулы с Би-2» в Кемере не состоится, поскольку музыканты в ближайшее время не поедут в Турцию «по объективным причинам». Об этом говорится в сообщении на официальной странице группы в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена; основатель группы Егор Бортник (Лева) признан иностранным агентом).

«Друзья! Мы получили много вопросов о фестивале «Каникулы с Би-2» в Кемере. Мы проверили все возможные варианты, но, к сожалению, сообщаем, что этот фестиваль не состоится. Существуют объективные причины, по которым мы не приедем в ближайшее время в Турцию. <...> Мы верим, что рано или поздно встретимся с вами», — говорится в сообщении.

У группы в Кемере было запланировано четырехдневное мероприятие «Каникулы с Би-2», оно должно было пройти 24–28 апреля в отеле Marti Myra. В качестве ведущих фестиваля пригласили актеров Алекса Дубаса и Максима Виторгана.

В феврале концерт группы также отменили в Дубае. «Би-2» не назвала причину, но телеграм-канал Mash писал, что отмену обсуждали российские дипломаты с властями ОАЭ.

До этого музыканты «Би-2» были задержаны в Таиланде, вопросы местных властей вызвала «законность оснований для осуществления концертной деятельности» на территории королевства. Каждого оштрафовали на $84. Сами музыканты опасались экстрадиции в Россию и связывали ситуацию с «визитом высокопоставленных дипломатов из российского консульства». В итоге израильским дипломатам удалось договориться, что все музыканты, в том числе въехавшие в Таиланд по российским паспортам, отправятся не в Россию, а в Израиль.

Российский МИД называл «сплошным фейком» данные о причастности российских дипломатов к задержанию в Таиланде музыкантов из «Би-2».