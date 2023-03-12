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СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве в Подольске

СК: задержан подозреваемый в убийстве посетителя гриль-бара «Шервуд» в Подольске
Убийство произошло 12 марта в подмосковном гриль-баре «Шервуд». В результате ножевого ранения скончался 23-летний мужчина. СК опроверг причастность к произошедшему сына депутата Госдумы Иванюженкова
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следствие задержало подозреваемого в убийстве, которое произошло в гриль-баре в Подольске, сообщила РБК старший помощник начальника Главного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время с ним продолжает работать следователь», — сказала она.

Убийство произошло рано утром 12 марта в подольском гриль-баре «Шервуд». Мужчина получил смертельное ранение ножом во время конфликта с другим посетителем. Baza указывала, что погибший — 23-летний Евгений Шмельков, его ранили в грудь, позднее он умер в больнице. СК завел дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Врадий сказала РБК, что, по версии следствия, после возникшего конфликта между двумя посетителями один нанес другому ножевое ранение, после чего скрылся. «На месте продолжают работать следователи и криминалисты. Изъят нож, смывы и другие предметы. Назначены экспертизы. Проводятся допросы свидетелей», — сказала она.

«Известия», Baza, 112 и Mash ранее назвали подозреваемым в убийстве хоккеиста Артема Иванюженкова — сына бывшего министра спорта и депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова. В СК назвали эту информацию не соответствующей действительности.

«Распространенная некоторыми СМИ информация о причастности к убийству спортсмена не соответствует действительности. Следствие предупреждает об ответственности за распространение фейковых новостей», — сказала Врадий РБК.

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Сам Артем Иванюженков тоже опроверг свою причастность к произошедшему. По его словам, он третий день находится на сборах в Сочи и назвал фейками и ложью сообщения, что он совершил преступление в Подмосковье.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Любовь Порываева Любовь Порываева
убийство задержание СК Московская область Подольск
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