Сын экс-министра Иванюженков ответил на данные о причастности к убийству в Подмосковье

Хоккеист ответил из Сочи на данные о причастности к убийству в Подольске

О том, что Иванюженков подозревается в убийстве мужчины в подольском кафе «Шервуд», 12 марта сообщили телеграм-каналы, СК информацию опроверг. Хоккеист записал видео из Сочи и заявил, что уже три дня находится на сборах

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Хоккеист «Сочи», сын бывшего министра спорта, депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова, Артем Иванюженков записал видеообращение, в котором исключил свою причастность к убийству мужчины в Подмосковье. Видеоролик он опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Свое обращение он записал из Сочи. Артем Иванюженков заявил, что не может быть причастен к убийству, так как уже три дня находится на сборах.

«Друзья, добрый день! <...> По Сети разлетаются фейки и полная ложь о том, что я совершил преступление в Подмосковье в каком-то ресторане. Не верьте непроверенной информации. Я третий день нахожусь на сборах в Сочи», — сказал Иванюженков на видео.

Убийство, о котором идет речь, произошло в кафе «Шервуд» в подмосковном Подольске. В СК сообщили, что один из мужчин вступил в конфликт с другим посетителем кафе и был ранен ножом. Позднее он умер в больнице, Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).

Телеграм-каналы Mash, Baza и «Известия» со ссылкой на источники и свидетелей сообщили, что подозреваемым по делу проходит сын депутата Госдумы, хоккеист Артем Иванюженков. «Известия» утверждали, что подозреваемый и погибший не были знакомы. Каналы также писали, что подозреваемый скрылся с места преступления.

Представитель пресс-службы «Сочи» Владимир Самохин при этом сказал, что у команды сейчас выходные, так как она не попала в плей-офф. Он уточнил, что в последний раз видел Иванюженкова в конце февраля.

Позднее СК сообщил, что Иванюженков не причастен к убийству в кафе. Представитель главного управления ведомства по Московской области Ольга Врадий при этом отметила, что сын депутата находится на сборах.