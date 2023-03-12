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Сына депутата задержали в Подмосковье по подозрению в убийстве

Сына депутата Иванюженкова задержали в Подольске по подозрению в убийстве в кафе
Между посетителями кафе «Шервуд» в Подольске произошел конфликт, мужчина получил удар ножом в грудь. По данным СМИ, подозреваемый — хоккеист, сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова
Артем Иванюженков
Артем Иванюженков (Фото: artem.ivanuyzhenkov / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В подольском кафе мужчина получил ножевое ранение, после чего скончался в городской больнице, следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), сообщили РБК в управлении Следственного комитета по Московской области.

По информации следствия, смертельное ранение мужчина получил во время конфликта с другим посетителем кафе. В следственный отдел доставили всех участников инцидента, сообщили РБК в ведомстве, указав при этом, что «устанавливается лицо, нанесшее смертельное ранение».

«Всех, кто там был, забрали на допрос. Больше ничего не можем сказать», — сообщили РБК в гриль-баре «Шервуд», это заведение телеграм-канал Baza называет местом убийства.

Подозреваемый — сын депутата Госдумы хоккеист Артем Иванюженков, пишут телеграм-каналы Mash, Baza и «Известия» со ссылкой на источники и свидетелей; по данным последнего, подозреваемый и погибший не были знакомы. Каналы пишут, что подозреваемый скрылся с места преступления, не попытавшись оказать помощь.

Baza пишет, что погиб 23-летний Евгений Шмельков, он сам успел позвонить на телефон экстренных служб. По данным канала, убийство произошло ранним утром 12 марта, ранение было нанесено в грудь.

«Известия» опубликовали кадры, на которых, как пишет издание, видны первые минуты после ранения. Пострадавшего выводят из здания кафе, сажают в автомобиль и увозят.

Борис Иванюженков — депутат Госдумы от КПРФ, занимает пост первого зампреда комитета по физической культуры и спорту, бывший министр спорта, член правления Федерации хоккея России.

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РБК обратился за комментарием в пресс-службу КПРФ.

Иванюженков — хоккеист клуба «Сочи». Там сообщили «Спорт-Экспрессу», что не получали информации о задержании игрока. «Почему игрок находился в Подмосковье? У команды выходные, мы же не попали в плей-офф. Последний раз игрока видел 26 февраля, когда у нас была игра», — уточнил представитель пресс-службы клуба Владимир Самохин.

В июле 2020 года хоккеист насмерть сбил велосипедиста в Подольске, мужчина скончался до приезда скорой помощи.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Любовь Порываева Любовь Порываева
убийство СК Подольск
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