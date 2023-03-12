СК опроверг причастность сына экс-министра к убийству в Подмосковье

СК: сын экс-министра спорта Иванюженкова не причастен к убийству в кафе в Подольске

СК назвал недостоверными данные СМИ о причастности Иванюженкова к убийству мужчины в кафе. Об этом ранее написали телеграм-каналы. Его отец Борис Иванюженков — экс-министр спорта, депутат Госдумы

Фото: СК РФ

Хоккеист «Сочи» Артем Иванюженков, сын бывшего министра спорта, депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова, не причастен к убийству мужчины в подольском кафе, сообщили ТАСС в управлении Следственного комитете по Московской области.

«Информация, распространенная [телеграм-каналом] «112» о хоккеисте, не соответствует действительности. Призываем верить информации о задержании подозреваемого из официальных источников. Среди участников инцидента хоккеистов нет», — рассказала представитель главного управления ведомства Ольга Врадий.

«Хоккеиста, чье фото распространили СМИ, на месте не было», — добавила она в беседе с РБК.

По словам Врадий, Иванюженков сейчас находится на сборах. При этом в клубе «Сочи» рассказали, что в последний раз видели хоккеиста в конце февраля, «когда у нас была игра».

Борис Иванюженков — депутат Госдумы от КПРФ, он занимает пост первого зампреда комитета по физической культуре и спорту, бывший министр спорта, член правления Федерации хоккея России.

Убийство произошло рано утром 12 марта в кафе «Шервуд». 24-летний мужчина получил смертельное ранение ножом во время конфликта с другим посетителем. СК сообщал, что доставил в оперативный отдел всех участников инцидента, при этом подозреваемого в убийстве «устанавливают».

«Всех, кто там был, забрали на допрос. Больше ничего не можем сказать», — сообщили РБК в «Шервуде».

О том, что подозреваемым в убийстве стал сын экс-министра, написали телеграм-каналы Baza, Mash, а также «Известия» и РЕН ТВ, они ссылались на источники и очевидцев. Каналы отметили, что Иванюженков скрылся с места, не оказав первую помощь. «Известия» опубликовали кадры, на которых, как пишет издание, видны первые минуты после ранения. Пострадавшего выводят из здания «Шервуда», сажают в частную машину и увозят.

Как пишет канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источники, Иванюженков был на месте происшествия, когда туда прибыли полицейские.

Иванюженков до этого дважды попадал в аварии в Подольске. В первый раз, в 2016 году, он при попытке обгона на внедорожнике BMW Х6 столкнулся с другим автомобилем, из-за чего снес остановку общественного транспорта, где находились люди. Пострадавшая женщина попала в реанимацию. В июле 2020 года хоккеист насмерть сбил велосипедиста, мужчина скончался до приезда скорой помощи.



