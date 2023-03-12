СК опроверг причастность сына экс-министра к убийству в Подмосковье

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 80,4 (+0,26) Инвестиции, 10 мар, 16:19 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 75,94 (+0,04) Инвестиции, 10 мар, 16:19
Минобороны сообщило о двух сбитых украинских вертолетах Ми-8 Политика, 15:31
В Кишиневе произошли стычки между полицией и протестующими Политика, 15:25
Суд в Эстонии арестовал трех политиков за «установление связей с Россией» Политика, 15:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:12
Мужчина открыл стрельбу на площади в Ростове-на-Дону Общество, 15:09
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 15:06
Нападающий «Спартака» Промес стал рекордсменом РПЛ по передачам под удар Спорт, 15:03
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
14 марта 19:00
Записаться
Акции протеста против судебной реформы в Израиле. Фоторепортаж Политика, 15:00 
Украинские полярники в Антарктиде переименовали указатели Политика, 14:49
СК опроверг причастность сына экс-министра к убийству в Подмосковье Общество, 14:28
Верховная рада рассмотрит рекордное увеличение военного бюджета Украины Политика, 14:23
Любовь к риску: почему стереотипы о женщинах-инвесторах несостоятельны Pro, 14:22
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 14:19
Волейболист сборной Японии умер от рака в 31 год Спорт, 14:15
Общество ,  
0 

СК опроверг причастность сына экс-министра к убийству в Подмосковье

СК: сын экс-министра спорта Иванюженкова не причастен к убийству в кафе в Подольске
СК назвал недостоверными данные СМИ о причастности Иванюженкова к убийству мужчины в кафе. Об этом ранее написали телеграм-каналы. Его отец Борис Иванюженков — экс-министр спорта, депутат Госдумы
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Хоккеист «Сочи» Артем Иванюженков, сын бывшего министра спорта, депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова, не причастен к убийству мужчины в подольском кафе, сообщили ТАСС в управлении Следственного комитете по Московской области.

«Информация, распространенная [телеграм-каналом] «112» о хоккеисте, не соответствует действительности. Призываем верить информации о задержании подозреваемого из официальных источников. Среди участников инцидента хоккеистов нет», — рассказала представитель главного управления ведомства Ольга Врадий.

«Хоккеиста, чье фото распространили СМИ, на месте не было», — добавила она в беседе с РБК.

По словам Врадий, Иванюженков сейчас находится на сборах. При этом в клубе «Сочи» рассказали, что в последний раз видели хоккеиста в конце февраля, «когда у нас была игра».

Борис Иванюженков — депутат Госдумы от КПРФ, он занимает пост первого зампреда комитета по физической культуре и спорту, бывший министр спорта, член правления Федерации хоккея России.

Убийство произошло рано утром 12 марта в кафе «Шервуд». 24-летний мужчина получил смертельное ранение ножом во время конфликта с другим посетителем. СК сообщал, что доставил в оперативный отдел всех участников инцидента, при этом подозреваемого в убийстве «устанавливают».

Читайте на РБК Pro
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
В каких случаях сложнее получать деньги от государства по оборонзаказу
Как обеспечить себе безбедное будущее: две притчи от Джорджа Клейсона
Джек Дорси — фанат ледяного душа. Стоит ли повторять за миллиардером

«Всех, кто там был, забрали на допрос. Больше ничего не можем сказать», — сообщили РБК в «Шервуде».

О том, что подозреваемым в убийстве стал сын экс-министра, написали телеграм-каналы Baza, Mash, а также «Известия» и РЕН ТВ, они ссылались на источники и очевидцев. Каналы отметили, что Иванюженков скрылся с места, не оказав первую помощь. «Известия» опубликовали кадры, на которых, как пишет издание, видны первые минуты после ранения. Пострадавшего выводят из здания «Шервуда», сажают в частную машину и увозят.

Как пишет канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источники, Иванюженков был на месте происшествия, когда туда прибыли полицейские.

Иванюженков до этого дважды попадал в аварии в Подольске. В первый раз, в 2016 году, он при попытке обгона на внедорожнике BMW Х6 столкнулся с другим автомобилем, из-за чего снес остановку общественного транспорта, где находились люди. Пострадавшая женщина попала в реанимацию. В июле 2020 года хоккеист насмерть сбил велосипедиста, мужчина скончался до приезда скорой помощи.

 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Любовь Порываева Любовь Порываева
Подольск СК Борис Иванюженков убийство
Материалы по теме
Сына депутата задержали в Подмосковье по подозрению в убийстве
Общество
Динго из дела об убийстве экс-охранника Кадырова получил 6 лет колонии
Общество
Присяжные признали Фургала виновным в убийствах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter