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СМИ узнали о плане ограничить детские пособия «подозрительно бедным»

Минтруд предложил изменить правила выплат нуждающимся в соцподдержке семьям с детьми от трех до семи лет. Поддержки государства могут лишить семьи с несколькими домами площадью более 40 кв. м на человека и новыми джипами
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Минтруд предложил перестать платить детские пособия «подозрительно бедным» семьям — тем, кто официально зарабатывает мало, но при этом владеет существенным по российским меркам имуществом, например несколькими автомобилями и новыми джипами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

С помощью этих нововведений помощь малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет хотят сделать более адресной и эффективной.

Сейчас, чтобы семья могла получить помощь от государства, ее «белые» доходы должны быть ниже установленной в субъекте черты бедности. Из-за этого выплаты могли получить люди с серыми явно высокими доходами, отметило издание.

Чтобы решить проблему, Минтруд изменит правила получения пособий. Теперь бедной не будет считаться семья, у которой есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека, также детские выплаты не получат семьи с новыми джипами или с тремя машинами. В то же время семьи, которые одновременно имеют квартиру, дачу, гараж, новый легковой автомобиль, трактор, мотоцикл и сбережения до 200 тыс. руб., смогут рассчитывать на выплату.

Путин ввел ранжирование размера выплаты на детей от 3 до 7 лет
Общество
Владимир Путин

Помимо этого, Минтруд планирует ограничить выплаты и тем семьям, у которых нет никаких официальных доходов — зарплат, предпринимательских доходов, выплат по договорам, гонораров, пенсий или стипендий. Речь идет о людях, у которых нет уважительных причин не работать.

РБК направил запрос в министерство труда.

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На этой неделе президент Владимир Путин ввел ранжирование размера выплаты на детей от трех до семи лет. Ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере — 50% от регионального прожиточного минимума на детей. Теперь выплаты будут зависеть от доходов семьи и смогут достигать 75 или 100%.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Екатерина Костина
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