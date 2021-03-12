СМИ узнали о плане ограничить детские пособия «подозрительно бедным»

Минтруд предложил изменить правила выплат нуждающимся в соцподдержке семьям с детьми от трех до семи лет. Поддержки государства могут лишить семьи с несколькими домами площадью более 40 кв. м на человека и новыми джипами

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Минтруд предложил перестать платить детские пособия «подозрительно бедным» семьям — тем, кто официально зарабатывает мало, но при этом владеет существенным по российским меркам имуществом, например несколькими автомобилями и новыми джипами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

С помощью этих нововведений помощь малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет хотят сделать более адресной и эффективной.

Сейчас, чтобы семья могла получить помощь от государства, ее «белые» доходы должны быть ниже установленной в субъекте черты бедности. Из-за этого выплаты могли получить люди с серыми явно высокими доходами, отметило издание.

Чтобы решить проблему, Минтруд изменит правила получения пособий. Теперь бедной не будет считаться семья, у которой есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека, также детские выплаты не получат семьи с новыми джипами или с тремя машинами. В то же время семьи, которые одновременно имеют квартиру, дачу, гараж, новый легковой автомобиль, трактор, мотоцикл и сбережения до 200 тыс. руб., смогут рассчитывать на выплату.