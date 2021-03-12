Росавиация сравнила число уволенных в пандемию пилотов в России и мире

В России в 2020 году число пилотов уменьшилось на 200 человек, в то время как в мире — примерно на 50 тыс., сообщил Нерадько. Подготовка российских специалистов ведется при хроническом бюджетном недофинансировании, добавил он

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Число пилотов в России за 2020 год сократилось лишь на 200 человек, с 14,8 тыс. до 14,6 тыс. Об этом на коллегии министерства заявил глава Росавиации Александр Нерадько, передает корреспондент РБК.

В то же время в мире число пилотов в мире сократилось примерно на 50 тыс., с около 400 тыс. до 350 тыс. человек, отметил Нерадько.

По словам главы Росавиации, на фоне пандемии коронавируса перевозки пассажиров в 2020 году упали на 46%, с 128,13 млн до 69 млн человек. При этом при коммерческих перевозках в России в прошлом году никто не погиб. В 2019-м число жертв составило 40, в 2018 году — 83 человека.

Бюджетные ассигнования отрасли (субсидии) со стороны Росавиации в прошлом году составили 59 млрд руб., сказал Нерадько.