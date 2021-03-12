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Пандемия коронавируса ,  
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Росавиация сравнила число уволенных в пандемию пилотов в России и мире

В России в 2020 году число пилотов уменьшилось на 200 человек, в то время как в мире — примерно на 50 тыс., сообщил Нерадько. Подготовка российских специалистов ведется при хроническом бюджетном недофинансировании, добавил он
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Число пилотов в России за 2020 год сократилось лишь на 200 человек, с 14,8 тыс. до 14,6 тыс. Об этом на коллегии министерства заявил глава Росавиации Александр Нерадько, передает корреспондент РБК.

В то же время в мире число пилотов в мире сократилось примерно на 50 тыс., с около 400 тыс. до 350 тыс. человек, отметил Нерадько.

По словам главы Росавиации, на фоне пандемии коронавируса перевозки пассажиров в 2020 году упали на 46%, с 128,13 млн до 69 млн человек. При этом при коммерческих перевозках в России в прошлом году никто не погиб. В 2019-м число жертв составило 40, в 2018 году — 83 человека.

Бюджетные ассигнования отрасли (субсидии) со стороны Росавиации в прошлом году составили 59 млрд руб., сказал Нерадько.

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

 Ежегодная потребность в коммерческих пилотах у российских компаний составляет 900 человек, отметил глава Росавиации. Однако подготовка пилотов, по его словам, проводится в условиях хронического бюджетного недофинансирования.

Аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов, выступая на коллегии Росавиации, предложил рассмотреть вопрос льготного лизинга судов для авиационных институтов, так как сейчас их не хватает для обучения пилотов.

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После того как в 2017 году российские перевозчики столкнулись с утечкой пилотов и инструкторов в зарубежные авиакомпании, Росавиация перестала отвечать на запросы Китая, куда уезжали большинство специалистов, о валидации российских пилотских свидетельств, а российские компании прекратили отвечать на запросы зарубежных перевозчиков о составах экипажей.

В ноябре 2020 года правительство России сократило квоту на наем иностранных пилотов вдвое, с 200 до 100 человек в год. Однако в крупнейших российских авиакомпаниях РБК рассказали, что на фоне ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, снижение квоты никак не отразится на их деятельности.

Авторы
Тимофей Дзядко, Виктория Полякова
пилоты Росавиация пандемия
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