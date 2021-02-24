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Глава «Аэрофлота» назвал сроки восстановления рынка авиаперевозок

Российский рынок авиаперевозок может восстановиться раньше мирового. Об этом РБК заявил гендиректор крупнейшей авиационной группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов
«Аэрофлот» AFLT ₽69,2 +0,09% Купить
Михаил Полубояринов
Михаил Полубояринов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Согласно прогнозам внешних аналитиков и консультантов, рынок авиаперевозок может восстановиться в 2023–2024 годах, а в России — уже в 2022 году. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор «Аэрофлота».

«Когда мы утверждали [долгосрочную] стратегию в прошлом году, мы ориентировались на то, что [мировой] рынок авиации начнет восстанавливаться быстрее. Мы предполагали, что в 2021-м или в 2022 году сможем достичь объемов 2019 года», — признался топ-менеджер. То, что рынок России может восстановиться быстрее, он обосновал результатами полетов в августе и сентябре 2020 года, когда некоторым российским авиакомпаниям удалось перевезти больше пассажиров, чем в 2019 году.

По итогам 2020 года общий объем перевозок в России сократился на 47,5%, с 323 млн до 153,5 млн человек, сообщала пресс-служба Росавиации. Этот показатель у группы «Аэрофлот» снизился на 50,2%, до 30,2 млн пассажиров. Сильнее всех пострадала одноименная компания «Аэрофлот», которая была вынуждена приостановить большинство международных рейсов и поэтому обслужила только 14,56 млн человек (минус 60,9%). Авиакомпания «Победа» потеряла лишь 11,7% клиентов — она перевезла 9,087 млн человек.

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Фото:Игорь Иванко / АГН «Москва»

«Авиационная отрасль понесла самые большие потери от коронавируса. Основной своей задачей сейчас я вижу комплекс антикризисных мер, сокращение затрат, — сказал глава «Аэрофлота». — Мы не должны потерять потенциал компании. Нужно быть готовым, когда рынок откроется, стартануть и занять свой высокий эшелон».

Долгосрочная стратегия «Аэрофлота» предполагает увеличение пассажиропотока группы до 130 млн человек в год к 2028 году. Около половины пассажиров — 55–65 млн — должна обеспечить «Победа». «Мы пока не видим необходимости что-то менять в стратегии. Будем добиваться целей, которые поставлены», — отметил Полубояринов.

Автор
Тимофей Дзядко
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