Глава Росавиации назвал фактор для открытия авиасообщения

То, в какие страны смогут улететь россияне, напрямую зависит от эффективности тех мер по борьбе с COVID-19, которые были приняты властями государств, в первую очередь от вакцинации

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Полному открытию международного авиасообщения может поспособствовать массовая вакцинация. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько, передает ТАСС.

«Развитие перевозок гражданской авиации прежде всего зависит от уровня возобновления международных полетов. Мы рассчитываем на то, что те меры, которые сейчас принимаются в области вакцинации населения (не только у нас в стране, но и во всем мире), все-таки приведут к снижению риска заболеваемости в странах, и наши санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять международные полеты», — заявил Нерадько.

Международное авиасообщение Россия закрыла в апреле 2020 года. Сейчас решение о возобновлении международного авиасообщения с той или иной страной принимает оперативный штаб по борьбе распространением коронавирусной инфекции, для этого страна должна соответствовать критериям Роспотребнадзора. В их числе:

заболеваемость COVID-19 за последние семь дней не должна превышать 40 случаев на 100 тыс. населения;

показатель распространения (Rt), рассчитанный как средний за неделю, должен быть меньше или равен 1;

средний за 14 суток темп прироста не должен превышать 1%;

средний за семь дней уровень тестирования не должен быть меньше 200 на 100 тыс. населения.

Хотя Россия уже восстановила авиасообщение с более чем двумя десятками стран, не во всех из них разрешен въезд россиян. В этих случаях вылетающими по этим направлениям рейсами могут воспользоваться только граждане принимающей страны, их родственники или россияне с видом на жительство, рабочей или учебной визой. К примеру, к таким странам относится Финляндия, Катар, Вьетнам, Кипр.