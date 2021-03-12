В России четвертый день подряд выявили менее 10 тыс. зараженных COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России зарегистрировали 9,7 тыс. заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

Суточный прирост инфицированных в стране не поднимается выше отметки 10 тыс. человек четвертый день подряд.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Москве — 1610 человек. В Петербурге выявили 957 заболевших, в Подмосковье — 476. В Нижегородской, Самарской, Воронежской и Ростовской областях коронавирус за сутки диагностировали у более 200 человек в каждом регионе.

Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 4,37 млн человек.

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