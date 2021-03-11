Ожидаемая продолжительность жизни в России в пандемию снизилась на 2 года

На фоне пандемии ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась впервые с 2003 года, следует из мартовской версии правительственного плана по достижению национальных целей. В 2030 году показатель должен составить 78 лет

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

По предварительным оценкам, ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019-м, следует из мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года, с которой ознакомился РБК. Документ опубликовал Telegram-канал «Майский указ», приведенные в документе показатели РБК подтвердили два источника, близких к правительству.

На фоне пандемии продолжительность жизни в стране в годовом выражении сократилась впервые с 2003 года, свидетельствуют данные Росстата. Вернуться к уровню 2019 года Россия сможет через три года — в 2024 году, следует из мартовской версии правительственного плана.

В этом году показатель составит 71,7 года, в 2022-м — 72,3 года, в 2023-м — 72,9 года, в 2024-м — 73,6 года.

Полгода назад власти рассчитывали довести ожидаемую продолжительность жизни россиян в 2024 году до 75,2 года.

Ожидаемая продолжительность жизни за определенный год — это модельный показатель, который зависит от уровня смертности в стране, аккумулируя в себе уровни смертности всех возрастных групп, поясняли эксперты Высшей школы экономики в докладе 2018 года. Его снижение в 2020 году связано с избыточной смертностью в России, которая составила 323,8 тыс. человек по сравнению с 2019 годом.