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Экономика ,  
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Ожидаемая продолжительность жизни в России в пандемию снизилась на 2 года

На фоне пандемии ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась впервые с 2003 года, следует из мартовской версии правительственного плана по достижению национальных целей. В 2030 году показатель должен составить 78 лет
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

По предварительным оценкам, ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019-м, следует из мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года, с которой ознакомился РБК. Документ опубликовал Telegram-канал «Майский указ», приведенные в документе показатели РБК подтвердили два источника, близких к правительству.

На фоне пандемии продолжительность жизни в стране в годовом выражении сократилась впервые с 2003 года, свидетельствуют данные Росстата. Вернуться к уровню 2019 года Россия сможет через три года — в 2024 году, следует из мартовской версии правительственного плана.

В этом году показатель составит 71,7 года, в 2022-м — 72,3 года, в 2023-м — 72,9 года, в 2024-м — 73,6 года.

Полгода назад власти рассчитывали довести ожидаемую продолжительность жизни россиян в 2024 году до 75,2 года.

Ожидаемая продолжительность жизни за определенный год — это модельный показатель, который зависит от уровня смертности в стране, аккумулируя в себе уровни смертности всех возрастных групп, поясняли эксперты Высшей школы экономики в докладе 2018 года. Его снижение в 2020 году связано с избыточной смертностью в России, которая составила 323,8 тыс. человек по сравнению с 2019 годом.

В марте 2020 года Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, который еще не учитывал влияние пандемии COVID-19. Согласно базовому сценарию, ожидаемая продолжительность жизни при рождении должна была увеличиться в 2020 году почти до 73,9 года.

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Снижение ожидаемой продолжительности жизни на фоне коронавируса происходит и в других странах. Так, в США показатель в первом полугодии 2020 года сократился на один год (с 78,8 до 77,8 года) — это крупнейшее снижение с 1943 года, сообщал в феврале Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«Распространение новой коронавирусной инфекции объективно отклонило Российскую Федерацию от траектории развития, направленной на достижение национальных целей, установленных в 2018 году», — говорится в проекте единого плана правительства. Но реализация обозначенных в документе мер призвана обеспечить возврат к экономическому росту и росту доходов населения, а также достижение национальных целей развития. В частности, в 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить 78 лет, как того требует указ, подписанный президентом Владимиром Путиным в июле 2020 года.

Ближайшие пять лет Россия продолжит терять население, следует из проекта плана правительства. На этот показатель влияет как естественная убыль населения, так и миграционные процессы. По предварительной оценке, в 2020 году убыль населения составит 583,4 тыс. человек по сравнению с 99,7 тыс. в 2019-м и 32,1 тыс. в 2018-м.

Оценка в проекте правительственного плана пессимистичнее, чем предварительная оценка Росстата за 2020 год, обнародованная в конце января. По данным ведомства, за год численность постоянного населения России сократилась на 510 тыс. человек — с 146,75 млн до 146,24 млн. Сокращение населения страны в пандемийном 2020 году поставило рекорд за 15 лет: в 2005 году убыль населения составляла 564,5 тыс. человек.

В 2021 году, согласно проекту плана правительства, убыль населения продолжится и составит 522,1 тыс. человек, в 2022-м — 451,5 тыс., в 2023-м — 344,6 тыс., в 2024-м — 270,6 тыс. человек. Суммарно население страны, согласно документу, за 2020–2024 годы уменьшится более чем на 2,2 млн человек. В прошлом прогнозе речь шла о сокращении численности населения на 1,2 млн человек.

Заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв считает новый прогноз на 2020–2021 годы излишне пессимистичным. С другой стороны, полагает он, показатели убыли населения в 2022–2025 годах становятся существенно лучше. «Это в значительной степени будет связано с уменьшением потенциала смертности, так как часть граждан, которые могли бы уйти из жизни в этот период, умерли в период пандемии», — добавил Широв.

В 2030 году правительство рассчитывает добиться прироста населения в 54,7 тыс. человек. Согласно июльскому указу президента, именно к 2030 году в России должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения с учетом эффекта миграции.

РБК направил запросы в пресс-службу правительства и представителю вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей демографию. Пресс-служба Росстата не ответила на вопросы РБК.

В соответствие с целевым прогнозом Росстата после 2030 года можно ожидать увеличения численности населения России, сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. Ключевым направлением деятельности правительства в постковидный период стали меры по укреплению здоровья россиян и улучшению демографической ситуации. В 2020 году удалось достичь значительного снижения показателя младенческой смертности, подчеркнули в ведомстве. Как уточнили в Минздраве, показатель младенческой смертности в России снизился в 2020 году до 4,52 на 1 тыс. родившихся против 4,92 в 2019 году. Такого уровня планировалось достичь только к 2024 году, однако удалось добиться сейчас, указали в министерстве.

Авторы
Татьяна Бочкарёва, Иван Ткачёв
население России смертность коронавирус продолжительность жизни
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