Госдума запретила размещать хостелы и гостиницы в многоквартирных домах

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли поправки в Жилищный кодекс, согласно которым отныне помещения в многоквартирных домах не могут быть использованы для предоставления гостиничных услуг. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Устанавливается запрет на размещение в жилых помещениях гостиниц, а также на использование жилых помещений в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг», — говорится в сообщении.

При этом в решении Госдумы имеется пояснение, в каких случаях помещения в многоквартирных домах все же смогут быть использованы под гостиницы и хостелы. Предоставление гостиничных услуг в таких помещениях будет возможно в том случае, если они будут переведены в нежилой фонд. «Помещение нужно будет оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров», — решили в Госдуме.

По словам первого заместителя председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова, главным аргументом при принятии этого закона стал «гигантский поток жалоб на то, что в соседних квартирах располагаются, по сути, гостиницы».