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Госдума запретила размещать хостелы и гостиницы в многоквартирных домах

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли поправки в Жилищный кодекс, согласно которым отныне помещения в многоквартирных домах не могут быть использованы для предоставления гостиничных услуг. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Устанавливается запрет на размещение в жилых помещениях гостиниц, а также на использование жилых помещений в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг», — говорится в сообщении.

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При этом в решении Госдумы имеется пояснение, в каких случаях помещения в многоквартирных домах все же смогут быть использованы под гостиницы и хостелы. Предоставление гостиничных услуг в таких помещениях будет возможно в том случае, если они будут переведены в нежилой фонд. «Помещение нужно будет оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров», — решили в Госдуме.

По словам первого заместителя председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова, главным аргументом при принятии этого закона стал «гигантский поток жалоб на то, что в соседних квартирах располагаются, по сути, гостиницы».

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В свою очередь председатель этого комитета Галина Хованская, комментируя принятые поправки, заявила, что большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются, а «проконтролировать эту ситуацию практически невозможно».

По данным Гильдии малых средств размещения, сейчас в Москве работают 403 хостела, из них 40% — в жилых домах. В Петербурге работает 281 хостел, из которых 80% — в жилых домах.

Теги: хостел, гостиница, Госдума
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