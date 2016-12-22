Россияне назвали Миллера самым успешным топ-менеджером страны

Лучшим топ-менеджером России признан глава «Газпрома» Алексей Миллер, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.

Каждый десятый респондент назвал Миллера самым успешным российским топ-менеджером, второе место занял глава Сбербанка Герман Греф (6% опрошенных), тройку замыкает глава «Роснефти» Игорь Сечин (5%). По 2% опрошенных упомянули президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, основателя USM Holdings Алишера Усманова и главу «Роснано» Анатолия Чубайса.

При этом, кто такие топ-менеджеры, знают 41% опрошенных, 53% россиян не знают значения этого слова. 32% респондентов считают, что топ-менеджер должен быть грамотным, образованным и компетентным, еще 15% опрошенных указали на коммуникабельность, а 14% россиян — на порядочность. Каждый десятый участник опроса считает, что топ-менеджеры должны быть ответственными, о лидерских качествах заявили 12% опрошенных.

49% россиян считают, что топ-менеджером может стать только человек, с рождения обладающий определенными качествами, треть опрошенных полагает, что занять должность топ-менеджера возможно при помощи дружеских связей. Каждый пятый участник опроса (20%) считает, что невозможно стать топ-менеджером без помощи родственников.

Опрос ВЦИОМа проводился среди 1600 респондентов старше 18 лет, в нем приняли участие жители 80 регионов.