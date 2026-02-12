 Перейти к основному контенту
Дегтярев предложил санкции за «вероломную» смену спортивного гражданства

Министр спорта России Михаил Дегтярев считает, что санкции в отношении спортсменов, «вероломно» сменивших гражданство, нужно развивать. По его словам, в спортивном сообществе сейчас «есть запрос» на подобные меры

Министр спорта России Михаил Дегтярев считает, что нужно развивать меры, ограничивающие деятельность спортсменов, сменивших гражданство. Об этом он заявил специально для программы ЧЭЗ на телеканале РБК. При этом подчеркнул, что речь о тех атлетах, чей переход в другую сборную «носит вероломный характер».

«Смена спортивного гражданства практикуется в мире. И наши спортсмены меняют гражданство, и мы принимаем в Россию иностранцев. Есть такая практика. Однако, когда переход в другую сборную команду под другим флагом носит вероломный характер, то мы должны применять санкции, это однозначно», — подчеркнул Дегтярев.

Он отметил, что в спортивном сообществе «есть запрос» на меры для атлетов, сменивших гражданство. «Вопрос такой многослойный. Конечно, границу мы закрывать не будем. У нас и полномочий таких нет. Но меры нужно вырабатывать. В спортивном сообществе есть запрос на это. Например, в футболе при трансферах используется компенсация», — добавил министр.

По словам Дегтярева, на начальных этапах спортивной подготовки государство тратит на одного спортсмена более 260 тыс. руб. На элитных спортсменов, которые состоят в национальных сборных и выезжают на чемпионаты мира, власти выделяют до полутора миллионов в год. Поэтому, по мнению министра, «надо тогда возмещать расходы».

Глава Минспорта добавил, что в целом «вопрос находится в области этики, а не запрещения». «Те спортсмены, которые выросли в России, которые любят Россию, которые выступают за Россию, в сложнейших условиях и сегодня пробиваются на чемпионаты мира, заслуживают уважения. Те, кто ради сиюминутных карьерных побуждений меняют флаг или вообще гражданство, физическое, национальное — то это, конечно, те, с кем нам не по пути. И мы их не ждем — ни на спортивных объектах, нигде. Но на соревнования пусть приезжают», — заявил Дегтярев.

Он напомнил о своем предложении ввести запрет на использование российской спортивной инфраструктуры для тех, кто сменил гражданство. По его словам, есть те, кто готовится к соревнованиям в России, а выступают под другим флагом.

Министр спорта ранее заявлял, что атлетам из России, сменившим спортивное гражданство на иностранное, могут запретить въезд в страну. По мнению заслуженного мастера спорта СССР боксера Константина Цзю, этих спортсменов «можно понять», потому что у них нет другого выхода, если они хотят продолжить карьеру и выступать на международном уровне.

В декабре 2025 года Шахматиста Владимира Федосеева лишили званий мастера спорта России и гроссмейстера после критики военной операции на Украине и смены спортивного гражданства. Приказ подписал министр спорта.

 

