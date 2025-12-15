 Перейти к основному контенту
Спорт
0

В России шахматиста лишили всех званий после критики военной операции

В России шахматиста Федосеева лишили всех званий после критики военной операции
Шахматиста Владимира Федосеева лишили званий мастера спорта и гроссмейстера России. В Федерация шахмат России заявили, что он недостоин этих регалий
Владимир Федосеев
Владимир Федосеев (Фото: Salah Malkawi/ Getty Images)

Шахматиста Владимира Федосеева лишили званий мастера спорта России (полученного в 2012 году) и гроссмейстера России (2014) после критики военной операции на Украине и смены спортивного гражданства. Приказ подписал министр спорта России Михаил Дегтярев. Документ размещен на официальном сайте министерства.

В 2023 году Федосеев сообщил, что меняет спортивное гражданство и будет выступать за Словению. Гроссмейстер категорически отказался выступать за Россию на соревнованиях и раскритиковал военную операцию на Украине. Еще до ведения санкций FIDE в отношении российских шахматистов, Федосеев отказался выступать c российской символикой и попросил убрать флаг Федерации шахмат России с его стола.

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев заявил, что Федосеев недостоин иметь звания мастера спорта и гроссмейстера России после его высказываний о России.

«Нельзя хаять своих учителей, свою Родину, благодаря которой ты стал гроссмейстером и получил все. Если ты делаешь публичные заявления, которые Владимир себе позволил, полностью дискредитирующие свою страну, то зачем тебе иметь высшие спортивные звания. Ты просто их недостоин после таких высказываний», — сказал Ткачев ТАСС.

Владимир Федосеев является одним из сильнейших молодых шахматистов России. В его активе — звание абсолютного чемпиона Европы среди юношей до 18 лет (2013), а также бронзовые медали первенств Европы и мира в возрастной категории до 20 лет (2014).

На Генассамблее Международной шахматной федерации (FIDE) 14 декабря делегаты сначала проголосовали за допуск россиян под флагом и гимном, а затем — в нейтральном статусе. FIDE обратился за консультацией в Международный олимпийский комитет (МОК).

Авторы
Теги
Рената Утяева
Владимир Федосеев Международная шахматная федерация (FIDE) Федерация шахмат России (ФШР) смена гражданства

