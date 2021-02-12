Уголовное дело возбудили после взрыва в ТЦ во Владикавказе

По предварительным данным, произошел взрыв газа, после чего здание обрушилось. В ТЦ находился один человек, которому удалось выжить. Специалисты МЧС взяли образцы с места ЧП и передали их полиции

Разбор завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра (Фото: Ольга Смольская / ТАСС)

Во Владикавказе по поручению прокуратуры возбудили уголовное дело по факту взрыва, который произошел в одном из торговых центров на улице Гагкаева. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

«По факту произошедшего сегодня взрыва было возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В главке уточнили, что дело возбуждено по ст. 168 УК (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

В ведомстве сообщили, что специалисты взяли смывы с места взрыва на предмет взрывчатых веществ. Они были переданы полиции.