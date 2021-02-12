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Уголовное дело возбудили после взрыва в ТЦ во Владикавказе

По предварительным данным, произошел взрыв газа, после чего здание обрушилось. В ТЦ находился один человек, которому удалось выжить. Специалисты МЧС взяли образцы с места ЧП и передали их полиции
Разбор завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра
Разбор завалов на месте обрушения после взрыва торгового центра (Фото: Ольга Смольская / ТАСС)

Во Владикавказе по поручению прокуратуры возбудили уголовное дело по факту взрыва, который произошел в одном из торговых центров на улице Гагкаева. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

«По факту произошедшего сегодня взрыва было возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В главке уточнили, что дело возбуждено по ст. 168 УК (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

В ведомстве сообщили, что специалисты взяли смывы с места взрыва на предмет взрывчатых веществ. Они были переданы полиции.

В Сети появилось видео момента взрыва во Владикавказе
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Фото:МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания

Взрыв произошел утром 12 февраля. В результате трехэтажное здание ТЦ разрушилось. Руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев говорил, что, согласно предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газа. ТАСС и «РИА Новости», ссылаясь на источники в экстренных службах, сообщали, что в подвале торгового центра были кислородные баллоны.

Позже вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев сообщил РБК, что в здании находился сотрудник-ювелир, который работал в торговом центре ночью, мужчина не пострадал. По словам Томаева, данных о других пострадавших нет.

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Мужчина, который во время взрыва оказался в здании, рассказал, что работал там ночью, а под утро уснул. «Потом от взрыва проснулся. Когда выполз оттуда, у соседей спросил — полвосьмого было», — сообщил он. По его словам, в здании вряд ли мог находиться кто-то еще.

Авторы
Михаил Юшков, Роман Кирьянов
взрыв Владикавказ торговый центр уголовное дело
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