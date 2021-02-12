В Сети появилось видео момента взрыва во Владикавказе

Момент взрыва в супермаркете «Магнит» попал на камеру наблюдения, видео опубликовало OssetiaNews во «ВКонтакте». На записи видно, что после взрыва пошел густой серый дым.

Взрыв у супермаркета «Магнит» на ул. Гагкаева произошел утром 12 февраля. В результате трехэтажное здание магазина рухнуло. Одному мужчине, который на ночь остался в здании, удалось спастись, больше в здании никого не было. По данным властей, это был ювелир, который работал всю ночь над срочным заказом.

По заявлению муниципальных властей, предполагаемая причина происшествия — взрыв газа. В подвале находились кислородные баллоны, сообщали ТАСС и «РИА Новости». Следствие начало проверку.