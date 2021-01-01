Гинцбург назвал сроки выработки иммунитета от «лайт-вакцины» против COVID

При применении «лайт-вакцины» против коронавируса, создание которой в России не исключил президент Владимир Путин, устойчивый иммунитет к инфекции выработается в течение трех недель и будет сохраняться около трех — четырех месяцев, сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего первую зарегистрированную в России вакцину против COVID-19 «Спутник V», Александр Гинцбург.

Ученый пояснил, что «лайт-вакцина» означает, что «мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаем клетки памяти».

«То есть иммунитет будет непродолжительный, думаю, к сожалению, месяца три, от силы четыре — по принципу гриппозной вакцины, она месяца четыре действует от силы», — отметил Гинцбург.

Он уточнил, что эффективность такого препарата будет составлять около 85%, для пожилых людей, возможно, он будет менее эффективен.

По словам директора центра им. Гамалеи, делать прививку лучше двухкомпонентным препаратом. «Лайт-вакцина» будет однокомпонентной и «в первую очередь будет использоваться в тех странах, где очень высокая смертность, где надо очень быстро сбить этот пик смертности», сказал он.