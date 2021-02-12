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Пандемия коронавируса ,  
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Минкультуры разрешило петербургским театрам заполнить залы на 75%

Федеральные театры в Петербурге смогут принимать больше зрителей: им разрешили заполнять залы на 75%. Это позволит не только поддержать их, но и улучшить эмоциональное состояние зрителей, считают в Минкультуры
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Федеральным театрам в Санкт-Петербурге с 12 февраля разрешили принимать больше зрителей: теперь они могут заполнить не 50% мест, как было разрешено, а 75%. Соответствующий приказ подписала глава Минкультуры России Ольга Любимова, сообщила РБК пресс-служба ведомства.

«Я очень рада, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге позволяет постепенно ослаблять ограничения. Увеличение посещаемости учреждений культуры окажет значительную поддержку нашим институциям, а также положительно повлияет на эмоциональное состояние зрителей, которые с нетерпением ждут возвращения к полноценной жизни», — отметила Любимова.

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Смягчение коснулось также цирков и концертных площадок, подведомственных Минкультуры. Им также разрешили заполнять залы на 75%.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

На фоне резкого роста числа заразившихся коронавирусом в Петербурге, который начался в конце сентября, власти ужесточили ограничения, в том числе запретили работу ресторанов и баров по ночам. Заведения общепита были закрыты с 30 декабря по 3 января 2021 года. В городе также приостановили работу аквапарки и океанариумы, а театрам разрешили заполнять не более чем четверть мест.

После 20 января суточный прирост числа заболевших в городе начал падать. С 3,3 тыс. человек он опустился до 1,1 тыс. к 12 февраля. На фоне улучшения ситуации власти решили смягчить ограничения. С 30 января кафе, барам и ресторанам разрешили работать круглосуточно, в городе вновь открылись зоопарки и аквапарки, а театрам разрешили заполнять залы на 50%.

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С 12 февраля в Санкт-Петербурге открылись фуд-корты. Публике также разрешили посещать объекты развлечений и досуга, кроме ночных кабаре, клубов и дискотек, — танцполы остались закрытыми. Трибуны на стадионах разрешили заполнять на 75%, ограничив число зрителей 25 тыс. человек. Допустимую заполняемость городских театров также увеличили до 75%.

Санкт-Петербург находится на втором месте среди российских регионов после Москвы по числу случаев заражения и смертей от COVID-19. По данным оперативного штаба, с начала пандемии в городе зарегистрировали 350 тыс. инфицированных, скончались 10,3 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Елизавета Ефимович, Виктория Полякова
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