Минкультуры разрешило петербургским театрам заполнить залы на 75%

Федеральные театры в Петербурге смогут принимать больше зрителей: им разрешили заполнять залы на 75%. Это позволит не только поддержать их, но и улучшить эмоциональное состояние зрителей, считают в Минкультуры

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Федеральным театрам в Санкт-Петербурге с 12 февраля разрешили принимать больше зрителей: теперь они могут заполнить не 50% мест, как было разрешено, а 75%. Соответствующий приказ подписала глава Минкультуры России Ольга Любимова, сообщила РБК пресс-служба ведомства.

«Я очень рада, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге позволяет постепенно ослаблять ограничения. Увеличение посещаемости учреждений культуры окажет значительную поддержку нашим институциям, а также положительно повлияет на эмоциональное состояние зрителей, которые с нетерпением ждут возвращения к полноценной жизни», — отметила Любимова.

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Смягчение коснулось также цирков и концертных площадок, подведомственных Минкультуры. Им также разрешили заполнять залы на 75%.