Беглов анонсировал открытие пунктов вакцинации от COVID в ТЦ Петербурга

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В одном из торговых центров Санкт-Петербурга в ближайшее время стартует пилотный проект по вакцинированию от коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, передает «Фонтанка».

«Интерес к вакцинации в нашем городе растет. Каждые десять дней мы удваиваем число сделанных прививок. На следующем этапе начнем привлекать к процессу частные медицинские компании», — добавил он.

По словам Беглова, независимо от места вакцинации все прививки от коронавируса будут сделаны бесплатно.

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Ранее, 20 января, пункты вакцинации открылись в московском фудмолле «ДЕПО», в столичных торговых центрах «Океания» и «Город» и во флагманском офисе «Мои документы» Центрального административного округа столицы, расположенном в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити».