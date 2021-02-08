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Пандемия коронавируса ,  
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Беглов анонсировал открытие пунктов вакцинации от COVID в ТЦ Петербурга

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В одном из торговых центров Санкт-Петербурга в ближайшее время стартует пилотный проект по вакцинированию от коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, передает «Фонтанка».

«Интерес к вакцинации в нашем городе растет. Каждые десять дней мы удваиваем число сделанных прививок. На следующем этапе начнем привлекать к процессу частные медицинские компании», — добавил он.

По словам Беглова, независимо от места вакцинации все прививки от коронавируса будут сделаны бесплатно.

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Ранее, 20 января, пункты вакцинации открылись в московском фудмолле «ДЕПО», в столичных торговых центрах «Океания» и «Город» и во флагманском офисе «Мои документы» Центрального административного округа столицы, расположенном в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити».

В России 18 января по поручению президента страны Владимира Путина началась массовая вакцинация жителей. Используют две зарегистрированные отечественные вакцины — векторный препарат «Спутник V» от Центра им. Гамалеи и пептидную вакцину «ЭпиВакКорона» от «Вектора». Помимо этого вице-премьер Татьяна Голикова 15 января заявляла о том, что вскоре должен быть готов препарат Центра Чумакова.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

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