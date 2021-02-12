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ФСБ задержала двух членов банды Басаева и Хаттаба

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
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Сотрудники ФСБ во взаимодействии с полицейскими задержали двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщило «РИА Новости».

Задержанные — уроженцы и жители Нефтекумского района Ставропольского края Ахмет Терекбаев и Арифулла Авезов.

В отношении обоих завели уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащего), ч. 2 ст. 209 (бандитизм) и ст. 279 УК (вооруженный мятеж), говорится в сообщении Следственного комитета.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

По данным СК, Терекбаев и Авезов в середине июля 1999 года добровольно вступили в состав банды под руководством Басаева и Хаттаба.

По данным ФСБ, с 1999 по 2020 год были осуждены и приговорены к срокам до 19 лет колонии более 80 участников нападения на Дагестан. В отношении некоторых дело закрыли в связи с их смертью, еще несколько десятков человек находятся в розыске.

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В прошлом июне ФСБ задержала двух членов банды Басаева, причастных к нападению на российских военных. Ведомство раскрыло их имена — это Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов. Еще двоих подозреваемых в нападении, Расула Майлубаева и Загира Якубова, сотрудники ФСБ задержали в октябре.

Банды Басаева и Хаттаба численностью около 1,5 тыс. человек вошли в Дагестан с территории Чечни в августе 1999 года. Они заняли ряд сел, однако после боев федеральным войскам к середине сентября удалось выбить боевиков с территории республики.

Шамиль Басаев Дагестан
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ФСБ задержала двух членов банд Басаева и Хаттаба
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