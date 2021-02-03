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Генпрокуратура утвердила обвинение пособникам Басаева

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух предполагаемых членов банды Басаева, сообщили РБК в ведомстве.

По версии следствия, двое мужчин — уроженцы Нефтекумского района Ставропольского края — причастны к нападению на несколько десятков российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году «в составе одной из банд под общим руководством Басаева и Хаттаба».

Дело начато по ч. 2 ст. 209, ст. 279 и ст. 317 УК. (участие в банде, участие в вооруженном мятеже и посягательство на жизнь военнослужащих), его рассмотрит Южный военный окружной суд.

Сейчас обвиняемых заключили под стражу. Расследование в отношении других членов банды продолжается.

ФСБ задержала двух членов банд Басаева и Хаттаба
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Федеральная служба безопасности задержала двух членов банды Басаева, причастных к нападению на российских военных, в июне 2020 года, ведомство раскрывало их имена — Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов. Еще двух подозреваемых в нападении — Расула Майлубаева и Загира Якубова — ФСБ задержала в октябре.

Банды Шамиля Басаева и Хаттаба численностью около 1,5 тыс. человек проникли в Дагестан с территории Чечни в августе 1999 года, террористическими методами они боролись за выход непризнанной Чеченской Республики Ичкерия из состава России. Боевикам удалось занять ряд сел, однако после боев федеральные войска к середине сентября их выбили с территории республики.

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В августе 1999 года на территории Ботлихского района Дагестана одна из банд под руководством Басаева и Хаттаба напала на служащих вооруженных сил России. Погибли 33 человека, еще 34 получили ранения.

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