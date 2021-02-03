Генпрокуратура утвердила обвинение пособникам Басаева

Фото: Олег Яковлев / РБК

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух предполагаемых членов банды Басаева, сообщили РБК в ведомстве.

По версии следствия, двое мужчин — уроженцы Нефтекумского района Ставропольского края — причастны к нападению на несколько десятков российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году «в составе одной из банд под общим руководством Басаева и Хаттаба».

Дело начато по ч. 2 ст. 209, ст. 279 и ст. 317 УК. (участие в банде, участие в вооруженном мятеже и посягательство на жизнь военнослужащих), его рассмотрит Южный военный окружной суд.

Сейчас обвиняемых заключили под стражу. Расследование в отношении других членов банды продолжается.