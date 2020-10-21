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ФСБ задержала участников нападения на Дагестан из банд Басаева и Хаттаба

Фото:ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Двое мужчин, участвовавших в 1999 году в нападении бандформирований под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба на населенные пункты Ботлихского района Дагестана, задержаны Федеральной службой безопасности совместно с сотрудниками МВД, Следственного комитета и Росгвардии.

В сообщении ФСБ отмечается, что двое задержанных уроженцев Ставропольского края — Майлубаев Расул и Якубов Загир — доставлены в орган предварительного следствия.

ФСБ задержала двух членов банд Басаева и Хаттаба
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ФСБ напомнило, что во время нападения в 1999 году бандитов на Дагестан погибло более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц.

«В ходе совместной работы правоохранительными органами сформирована доказательная база участия Р. Майлубаева и З. Якубова в данном преступлении», — заявили в ФСБ.

Материал дополняется

ФСБ Дагестан Шамиль Басаев банда Хаттаба
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