ФСБ задержала участников нападения на Дагестан из банд Басаева и Хаттаба

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Двое мужчин, участвовавших в 1999 году в нападении бандформирований под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба на населенные пункты Ботлихского района Дагестана, задержаны Федеральной службой безопасности совместно с сотрудниками МВД, Следственного комитета и Росгвардии.

В сообщении ФСБ отмечается, что двое задержанных уроженцев Ставропольского края — Майлубаев Расул и Якубов Загир — доставлены в орган предварительного следствия.

ФСБ напомнило, что во время нападения в 1999 году бандитов на Дагестан погибло более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц.

«В ходе совместной работы правоохранительными органами сформирована доказательная база участия Р. Майлубаева и З. Якубова в данном преступлении», — заявили в ФСБ.