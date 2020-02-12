Минюст внес «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов

В реестр ведомства включили российское юрлицо, которое было создано в связи с новыми поправками в законодательство о СМИ

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Министерство юстиции России внесло ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в число СМИ-иноагентов. В соответствующем списке, который размещен на официальном портале ведомства, указывается, что в реестр это СМИ было внесено 11 февраля.

Всего в реестре теперь 11 наименований. Еще в 2017 году в реестр были внесены международная корпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», а также ряд связанных с ней проектов: «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии». Двумя годами позже в списке иноагентов появилось издание «Север.Реалии».

Помимо этого с 2017 года в списке иноагентов находится «Голос Америки».

О создании в России отдельного юридического лица в конце января агентству «Интерфакс» сообщил директор русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый. Он объяснил это исполнением требований закона, который ввел дополнительное регулирование деятельности СМИ-иноагентов. Шарый уточнил, что под каждый проект отдельно юридическое лицо создавать необязательно.