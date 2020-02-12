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СК возбудил уголовное дело о халатности после суицида экс-сотрудника ФСИН

Экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов умер после попытки покончить с собой. Перед этим суд приговорил его к трем годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве
Фото: Маргарита Алехина / РБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, после того как экс-начальник управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Виктор Свиридов попытался покончить с собой в зале суда. Свиридов впоследствии умер. Об этом сообщается на сайте СК.

Следователи изъяли наградное оружие, которое принадлежало погибшему, говорится в сообщении. Во ФСИН заявили, что во время работы в этой службе Свиридов оружием не награждался.

Следователи также оценят работу сотрудников службы судебных приставов и ответственных за организацию пропускного режима в здании суда, говорится на сайте Следственного комитета. СК проведет проверку металлодетекторов, установленных на входе в суд.

Статья о халатности, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы в случае, если халатность повлекла смерть человека (п. 2 ст. 293). Однако СК в своем сообщении не конкретизирует, по какому пункту возбуждено дело.

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Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила РБК, что следователи выясняют, как Свиридов смог пронести оружие на заседание (он находился под подпиской о невыезде).

Ранее в среду, 12 февраля, Виктор Свиридов попытался покончить с собой во время оглашения приговора по делу о вымогательстве в Чертановском суде. Его обвиняли в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. После оглашения приговора (три года колонии строгого режима) он покончил с собой.

Автор: Мария Лисицына
Теги: ФСИН, суд, суицид
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