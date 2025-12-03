Более 40% россиян признались, что не могут распознать дипфейк

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Каждый пятый житель России (21%) регулярно сталкивается с контентом, созданным с использованием ИИ. При этом 43% опрошенных признались, что не могут отличить дипфейк от материалов, созданных человеком, следует из результатов исследования НАФИ (с которыми ознакомился РБК).

Участникам исследования дали ознакомиться с определением дипфейка. Большинство (72%) заявили, что хотя бы раз сталкивались со сгенерированными ИИ материалами, но только треть респондентов (31%) признали, что знакомы с определением термина «дипфейк». Половина опрашиваемых россиян (51%) ошибочно называют эту технологию «ботом», «видеомонтажом», «ретушью» или «карикатурой».

Аналитический центр опросил в ноябре 2025 года 6,67 тыс. человек из всех субъектов России на базе платформы «Тет-О-Твет». В исследовании принимали участие женщины и мужчины от 14 лет. Для репрезентативности результаты были взвешены на основе официальных данных Росстата по полу, возрасту, уровню образования и географии проживания. Статистическая погрешность не превышает 2%.

«В исследовании выявили среди россиян низкий уровень готовности противостоять угрозам, связанным с распространением дипфейков: почти половина жителей России (43%) признались, что не смогут распознать дипфейк. Уверены в своих возможностях распознать такую технологию почти столько же — 41%», — сообщают эксперты аналитического центра.

Также респондентов спросили, как называются видео, аудио или картинки, созданные с помощью искусственного интеллекта и размещенные в интернете на «которых люди якобы делают или говорят то, чего на самом деле не было». Респонденты дали такие ответы: дипфейк — 31%, бот — 23%, видеомонтаж — 23, ретушь — 4%, карикатура — 2%.

В середине сентября стало известно, что более половины опрошенных россиян (57%) признали, что хотя бы раз не могли при разговоре отличить ИИ-ассистента от живого оператора.

Ранее в ЦБ рассказали россиянам, как не стать жертвой дипфейка. «Сгенерированного» собеседника могут выдать роботизированная речь без эмоций, либо, напротив, неестественная мимика, а также дефекты звука и посторонние шумы.

По подсчетам VisionLabs, в 2024 году было зафиксировано несколько десятков тысяч дипфейк-атак, в 2025-м их количество может вырасти до нескольких сотен тысяч.