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Россиян предупредили о дипфейк-звонках от родственников и начальников

Один из самых опасных методов мошенничества сегодня — это звонки с дипфейками. В 2024 году число дипфейк-атак составило десятки тысяч случаев, а в 2025 году это число может возрасти еще в десятки раз, сообщили «Известиям» в VisionLabs.

Аферисты могут позвонить, представившись не только судебными приставами, госслужащими или сотрудниками банков, но и родственниками или коллегами потенциальной жертвы. Злоумышленники используют также видеозвонки или записи «кружочков» в мессенджерах с дипфейками в реальном времени — например, при вымогательстве у пенсионеров или при атаке на банк.

Даже если качество видео будет низким, это можно списать на погрешность камеры или интернет-соединение, говорит представитель VisionLabs Татьяна Дешкина. При этом больше остальных опасности при таких звонках подвержены пожилые люди, дети и люди, не обученные основам безопасного поведения в интернете.

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«Такие звонки создают психологическое давление и нервное напряжение, которые могут довести до противоправных действий, эмоционального истощения. Лучший быстрый и простой способ самоконтроля — перезвонить и всё перепроверить», — отметила ведущий юрист Staffcop («Атом безопасность» входит в ГК «СКБ Контур») Ольга Попова.

Специалисты советуют запрашивать по телефону информацию, которую мог бы знать только тот, кто на самом деле звонит, обязательно перезвонить и все перепроверить.

Ранее россиянам рассказали, как обезопасить частную переписку в мессенджерах. В частности, рекомендуется не переходить по неизвестным ссылкам и не открывать вложенные файлы, даже если их прислал знакомый человек. Если подозрительное сообщение пришло со знакомого аккаунта, нужно связаться с человеком другим способом и уточнить детали сообщения лично.

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телефонные звонки мошенники дипфейк
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