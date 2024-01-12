В Архангельске пассажирский Як-42 выкатился за пределы полосы

Самолет Як-42 выкатился за пределы взлетной полосы при посадке в Архангельске

Борт, летевший с военного аэродрома на архипелаге Новая Земля успешно совершил посадку, но выкатился за пределы полосы. По этой причине аэропорт Архангельска временно закрыли, задерживается вылет и прилет рейсов, два перенаправили

Фото: zmsutskr / Telegram

Самолет Як-42, который выполнял рейс из Ненецкого автономного округа (НАО) в Архангельск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в пункте назначения. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в своем телеграм-канале.

Самолет вылетел с военного аэродрома Амдерма-2 на острове Южный архипелага Новая Земля и направился в архангельский аэропорт Талаги.

При посадке самолет выкатился за пределы полосы, в результате никто не пострадал. Следственный комитет начал проверку по ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет в случае причинения крупного ущерба и отсутствии пострадавших.

По данным с табло аэропорта Архангельска, самолет авиакомпании «Арктика», выполнявший рейс СИ9642, совершил посадку около 17:40 по местному времени (совпадает с мск). Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, борт застрял в снегу, сейчас его готовят к буксировке.

На борту, как уточнил Кореняко, находились 59 человек: пять членов экипажа и 54 пассажира. Самолет, по предварительным данным, повреждений не получил.

После посадки Як-42 в аэропорту Архангельска задержали вылет четырех рейсов: двух авиакомпании «Россия» в Петербург и Москву, и еще по одному — перевозчиков «Смартавиа» и «Северсталь» — также в Санкт-Петербург и в Мурманск. Прилет четырех самолетов также задерживается, рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга перенаправили в Мурманск и Петрозаводск.

Портал 29.ru отмечает со ссылкой на справочную аэропорта, что аэропорт закрыт до 22:30.