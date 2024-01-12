 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Архангельске пассажирский Як-42 выкатился за пределы полосы

Самолет Як-42 выкатился за пределы взлетной полосы при посадке в Архангельске
Борт, летевший с военного аэродрома на архипелаге Новая Земля успешно совершил посадку, но выкатился за пределы полосы. По этой причине аэропорт Архангельска временно закрыли, задерживается вылет и прилет рейсов, два перенаправили
Фото: zmsutskr / Telegram
Фото: zmsutskr / Telegram

Самолет Як-42, который выполнял рейс из Ненецкого автономного округа (НАО) в Архангельск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в пункте назначения. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в своем телеграм-канале.

Самолет вылетел с военного аэродрома Амдерма-2 на острове Южный архипелага Новая Земля и направился в архангельский аэропорт Талаги.

При посадке самолет выкатился за пределы полосы, в результате никто не пострадал. Следственный комитет начал проверку по ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет в случае причинения крупного ущерба и отсутствии пострадавших.

Частный самолет при посадке выкатился за пределы полосы в Диярбакыре
Общество
Фото:AirportHaber / X (ранее — Twitter)

По данным с табло аэропорта Архангельска, самолет авиакомпании «Арктика», выполнявший рейс СИ9642, совершил посадку около 17:40 по местному времени (совпадает с мск). Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, борт застрял в снегу, сейчас его готовят к буксировке.

На борту, как уточнил Кореняко, находились 59 человек: пять членов экипажа и 54 пассажира. Самолет, по предварительным данным, повреждений не получил.

После посадки Як-42 в аэропорту Архангельска задержали вылет четырех рейсов: двух авиакомпании «Россия» в Петербург и Москву, и еще по одному — перевозчиков «Смартавиа» и «Северсталь» — также в Санкт-Петербург и в Мурманск. Прилет четырех самолетов также задерживается, рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга перенаправили в Мурманск и Петрозаводск.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Портал 29.ru отмечает со ссылкой на справочную аэропорта, что аэропорт закрыт до 22:30.

Як-42 — ближнемагистральный трехдвигательный пассажирский самолет, разработанный в СССР в середине 1970-х годов. Самолет вмещает до 120 пассажиров, дальность полетов — 9600 км.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Як-42 самолет взлетно-посадочная полоса
Материалы по теме
В Норильске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Общество
Самолет из Москвы в Махачкалу вынужденно сел в Волгограде
Общество
Пассажиров застрявших в Забайкалье поездов перевезут самолетами «Авроры»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
Генерал ВСУ призвал поставить Киеву американские «Бородавочники» Политика, 12 янв, 23:39
Замгенсека НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине Политика, 12 янв, 23:37
Отец сообщил о смерти арестованного на Украине американского блогера Политика, 12 янв, 23:14
В центре Москвы загорелся ресторан Общество, 12 янв, 23:12
В России трудоустроят 10 тыс. кенийцев Политика, 12 янв, 22:58
В Архангельске пассажирский Як-42 выкатился за пределы полосы Общество, 12 янв, 22:43
Венедиктов подал иск к руководству «Газпром-Медиа» на ₽1 млрд из-за «Эха» Бизнес, 12 янв, 22:39
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Дворы с видеонаблюдением: новостройки c заботой о безопасности РБК и ПИК, 12 янв, 22:16
В Нижегородской области 11 человек пострадали в ДТП с автобусом Общество, 12 янв, 21:59
СКА нанес «Спартаку» пятое подряд поражение в КХЛ Спорт, 12 янв, 21:50
Под Николаевом старшина роты ВСУ расстрелял офицера и покончил с собой Политика, 12 янв, 21:31
Citigroup объявила о планах сократить 20 тыс. рабочих мест Бизнес, 12 янв, 21:25
В Москве будут записывать на аудио прием у врача в поликлинике Город, 12 янв, 21:24
Двое россиян вошли в топ-3 рейтинга драфта НХЛ 2024 года Спорт, 12 янв, 21:23