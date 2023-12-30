Частный самолет при посадке выкатился за пределы полосы в Диярбакыре
Частный самолет, прибывший в аэропорт турецкого Диярбакыра из Стамбула, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за густого тумана, сообщает Habertürk.
На место происшествия направили машины скорой помощи, никто не пострадал, говорится в публикации. Взлетно-посадочную полосу закрыли, а самолеты, летевшие в Диярбакыр, перенаправили в Мардин.
По информации CNN Türk, инцидент произошел с самолетом Cessna 560XL Citation. Это двухмоторный самолет бизнес-класса.
В конце сентября в пермском аэропорту за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился прибывший из Антальи Boeing 737. На борту были 174 пассажира, из них 26 детей, а также семь членов экипажа, никто не пострадал.
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