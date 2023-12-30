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Общество ,  
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Частный самолет при посадке выкатился за пределы полосы в Диярбакыре

Частный самолет из Стамбула при посадке выкатился за пределы полосы в Диярбакыре
Фото: AirportHaber / X (ранее — Twitter)
Фото: AirportHaber / X (ранее — Twitter)

Частный самолет, прибывший в аэропорт турецкого Диярбакыра из Стамбула, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за густого тумана, сообщает Habertürk.

На место происшествия направили машины скорой помощи, никто не пострадал, говорится в публикации. Взлетно-посадочную полосу закрыли, а самолеты, летевшие в Диярбакыр, перенаправили в Мардин.

По информации CNN Türk, инцидент произошел с самолетом Cessna 560XL Citation. Это двухмоторный самолет бизнес-класса.

Самолет из Антальи при посадке выкатился за полосу в Перми

В конце сентября в пермском аэропорту за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился прибывший из Антальи Boeing 737. На борту были 174 пассажира, из них 26 детей, а также семь членов экипажа, никто не пострадал. 

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Теги
Турция Стамбул самолет взлетно-посадочная полоса

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