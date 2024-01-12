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Дочь Льва Рубинштейна опровергла информацию о его смерти

Лев Рубинштейн
Лев Рубинштейн (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Поэт Лев Рубинштейн, которого 8 января сбила машина в Москве, жив, сообщила «Известиям» его дочь.

«Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить», — сказала она.

Источник газеты в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского также подтвердил, что поэт жив.

О смерти Рубинштейна ранее сообщили журналистки Виктория Ивлева и Мария Слоним на своих страницах в Facebook (деятельность корпорации владельца соцсети — Meta Platforms — признана экстремистской и запрещена в России). Слоним затем написала, что люди, ссылаясь на лечащих врачей, ее «поправили», Рубинштейн жив и дышит через аппаратуру жизнеобеспечения. «Представляю себе, как Лева пошутил бы на эту тему», — добавила она.

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Образцова, около дома № 9. Водитель не притормозил перед переходом. Против него возбуждено уголовное дело.

12 января поэт был в экстренной реанимации, телеграм-канал «112» писал, что Рубинштейн в глубокой коме и подключен к аппарату ИВЛ.

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