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Против сбившего Льва Рубинштейна водителя завели уголовное дело

Против сбившего Льва Рубинштейна водителя завели уголовное дело
Лев Рубинштейн попал под машину 8 января, он находится в реанимации в НИИ им. Склифосовского. На водителя, который сбил поэта на переходе, завели дело о нарушении правил эксплуатации транспортных средств
Лев Рубинштейн
Лев Рубинштейн (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

В отношении водителя, сбившего поэта Льва Рубинштейна, возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК), сообщают ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов и телеграм-канал Shot.

По данным последнего, обвиняемый — 63-летний Александр Р., ему грозит до двух лет лишения свободы.

Рубинштейна сбили на нерегулируемом пешеходном переходе 8 января в Москве, на улице Образцова. Судя по видео, которое опубликовал столичный дептранс, водитель не притормозил перед зеброй. Ведомство сообщало, что у собственника машины за последний год числится 19 эпизодов нарушений правил дорожного движения.

Против сбившего Льва Рубинштейна водителя завели уголовное дело
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76-летнего поэта госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ему сделали операцию. В медучреждении заявили, что пациент находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. У Рубинштейна, как писали телеграм-каналы «112» и Baza, диагностировали множественные переломы, отек мозга, повреждения внутренних органов. По данным Shot, его состояние осложняется также хроническим заболеванием легких.

Рубинштейн считается одним из основателей московского концептуализма, известен также как автор жанра «стихи на карточках». В 2012 году он получил премию «Новая словесность» за книгу «Знаки внимания».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Лев Рубинштейн поэт уголовное дело Правила дорожного движения
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