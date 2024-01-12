В Склифосовского рассказали о Рубинштейне в палате экстренной реанимации

Лев Рубинштейн (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в экстренной реанимации, сообщили РБК в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского.

«Находится в экстренной реанимации, состояние крайне тяжелое», — уточнили в медучреждении.

По информации телеграм-канала «112», поэт находится в глубокой коме и на данный момент подключен к ИВЛ.

9 января журналист Игорь Иртеньев и дочь астрофикизика Кронида Любарского Вероника Любарская рассказали, что Льва Рубинштейна сбила машина на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего поэту сделали операцию и погрузили в лечебный сон.

Против водителя, сбившего поэта, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК), как сообщил ТАСС. Под данным телеграм-канала Shot, обвиняемый — 63-летний Александр Р., ему грозит до двух лет лишения свободы. Как уточнили в департаменте транспорта Москвы, у собственника машины за последний год числится 19 эпизодов нарушений правил дорожного движения.