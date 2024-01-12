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В Астане демонтировали памятник Назарбаеву

В Астане демонтировали памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву
Памятник Назарбаеву перенесут с территории Национального университета обороны в Астане в музей Вооруженных сил по причине переименования этого вуза, пояснили в Минобороны Казахстана
Памятник Нурсултану Назарбаеву на территории Национального университета обороны в Астане
Памятник Нурсултану Назарбаеву на территории Национального университета обороны в Астане (Фото: nuo.kz)

На территории Национального университета обороны в Астане демонтировали памятник бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, сообщило издание «Власть» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики.

В ведомстве пояснили, что ранее министр обороны Казахстана выпустил приказ о переименовании Национального университета обороны имени первого президента Республики Казахстан — елбасы (елбасы в переводе с казахского языка означает «лидер нации», «глава государства» — официальный титул, который носил Назарбаев с 14 июня 2010-го по 10 января 2023 года) в Национальный университет обороны Республики Казахстан. «В связи с этим было принято решение переместить и установить памятник первому президенту, который был расположен на территории Национального университета обороны, в здание Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил», — приводит издание комментарий пресс-службы Минобороны.

До перемещения в музей, который также находится в Астане, памятник будет временно находиться в одном из зданий оборонного ведомства.

Памятник был открыт в июле 2022 года, в церемонии принял участие в том числе действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Тогда он провозгласил, что «мир и стабильность, процветание и единство — это результат взвешенной политики елбасы», пишет «Власть».

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Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев
Назарбаев занимал должность президента Казахстана с 1989 по 2019 год, его сменил Токаев, победивший на внеочередных выборах. Однако Назарбаев продолжал занимать несколько ключевых постов после отставки и носить титул «елбасы». В январе 2022 года в республике начались массовые беспорядки, участники которых в том числе требовали ухода первого президента из политики. В связи с этим Токаев провел реформы, в результате которых Назарбаев был лишен многих постов, а члены его семьи попали под следствие. В феврале 2023 года утратил силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы».

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Теги
Юлия Овчинникова
Казахстан Астана Нурсултан Назарбаев Касым-Жомарт Токаев
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