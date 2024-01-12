В Астане демонтировали памятник Назарбаеву
На территории Национального университета обороны в Астане демонтировали памятник бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, сообщило издание «Власть» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики.
В ведомстве пояснили, что ранее министр обороны Казахстана выпустил приказ о переименовании Национального университета обороны имени первого президента Республики Казахстан — елбасы (елбасы в переводе с казахского языка означает «лидер нации», «глава государства» — официальный титул, который носил Назарбаев с 14 июня 2010-го по 10 января 2023 года) в Национальный университет обороны Республики Казахстан. «В связи с этим было принято решение переместить и установить памятник первому президенту, который был расположен на территории Национального университета обороны, в здание Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил», — приводит издание комментарий пресс-службы Минобороны.
До перемещения в музей, который также находится в Астане, памятник будет временно находиться в одном из зданий оборонного ведомства.
Памятник был открыт в июле 2022 года, в церемонии принял участие в том числе действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Тогда он провозгласил, что «мир и стабильность, процветание и единство — это результат взвешенной политики елбасы», пишет «Власть».
беспорядки, участники которых в том числе требовали ухода первого президента из политики. В связи с этим Токаев провел реформы, в результате которых Назарбаев был лишен многих постов, а члены его семьи попали под следствие. В феврале 2023 года утратил силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы».