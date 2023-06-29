Назарбаева лишили постов в «Назарбаев Университете» и «Назарбаев Фонде»

Нурсултан Назарбаев (Фото: Greg Baker / Getty Images)

Экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишили статуса главы высших попечительских советов организаций, названных в честь него — «Назарбаев Университета», «Назарбаев Интеллектуальных школ» и «Назарбаев Фонда». Парламент страны принял соответствующий закон 29 июня. Теперь главой высших попечительских советов будет президент Казахстана или назначенный им человек.

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана с июня 1989 года по март 2019 года. С 2010-го носил официальный титул первого президента Республики Казахстан — елбасы (лидер нации).

Все три организации были основаны по инициативе Назарбаева. «Назарбаев Университет» — международный англоязычный исследовательский университет, расположенный в Астане. Он открылся в 2010 году. «Назарбаев Интеллектуальные школы» — сеть образовательных учреждений по всему Казахстану, проект по созданию таких школ был запущен в 2008 году. «Назарбаев Фонд» является эндаумент-фондом (предназначен для использования в некоммерческих целях, преимущественно для финансирования организаций, работающих в сфере образования) «Назарбаев Университета» и «Назарбаев Интеллектуальных школ».

В январе 2022 года в Казахстане прошли протесты. Изначально демонстранты выступили против резкого повышения цен на сжиженный газ, но затем перешли к политическим требованиям, в том числе требованиям об уходе Назарбаева из политики. После этого действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев сменил его на посту председателя Совета безопасности Казахстана, а родственники и приближенные первого президента стали терять должности в руководстве республики.

В феврале в Казахстане утратил силу закон, который провозглашал Назарбаева елбасы и обеспечивал ему пожизненные привилегии и гарантии.