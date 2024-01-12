«Ведомости» узнали о 43 млн неправильно оформленных сим-карт

Роскомнадзор выявил 43 млн неправильно оформленных сим-карт, из них 600 тыс. были заблокированы. С начала 2023 года россиян просят подтвердить свои данные в салоне связи или на Госуслугах, чтобы избежать блокировок

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Роскомнадзор (РКН) выявил нарушения при оформлении около 43 млн сим-карт по итогам проверок в 2023 году, из них 600 тыс. заблокировали, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

«Всего выявлено 43 млн номеров, содержащих нарушения, из которых по 42 млн номеров операторы уже внесли достоверные сведения. С сентября по декабрь 2023 года операторы связи прекратили оказание услуг по более 600 тыс. номеров с неустановленными владельцами», — сообщил собеседник издания, добавив, что также было проведено порядка 200 мероприятий совместно с МВД, в во время которых изъято более 78 тыс. «серых» сим-карт (оформленных не на реального владельца мобильного номера). Такие, как правило, продают в людных местах без заключения договора, либо их получают сотрудники компаний, которые массово приобретают корпоративные карты.

В России с 2018 года абоненты обязаны предоставить свои паспортные данные мобильному оператору до начала оказания услуг, однако соответствующие штрафы за нарушение были введены только в марте 2023-го. Для юридических лиц их размер составляет от 1 млн до 2 млн руб. В прошлом году РКН ввел систему автоматизированной проверки данных об абонентах, в связи с чем операторы просили их подтвердить паспортные данные в салоне связи или в личном кабинете на Госуслугах. Подключение сотовых операторов к этой системе заняло несколько месяцев.

С августа 2023 года РКН начал рассылать операторам связи требование блокировать сим-карты с неактуальными персональными данными.

В Tele2 сообщили «Ведомостям», что постарались сделать процедуру сверки данных максимально простой, в частности предоставив возможность дистанционной верификации. Представитель компании отнес к причинам, по которым от абонента этого потребуют, оформление его сим-карты на другого человека, некорректное написание фамилии, имени или отчества, а также их смену.

В «Мегафоне» рассказали о возможности абонентов верифицировать данные даже после блокировки номера. По словам представителя «Билайна», процедура сверки данных «иногда воспринимается как потеря клиентов», однако на самом деле подразумевает устранение «фантомных сим-карт, которые создают риски в виде спама и мошенничества».

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков оборатил внимание на тенденцию снижения числа «серых» сим-карт. По его словам, сейчас их насчитывается до 5 млн штук по сравнению с около 7 млн штук год назад. Кусков отметил, что из 5 млн лишь около 15% номеров используются для совершения противоправных действий, таких как мошенничество или терроризм.