Роскомнадзор назвал число сим-карт, которые могут отключить от связи

Роскомнадзор обнаружил 9 млн сим-карт с неактуальными персональными данными. Если их владельцы не подтвердят информацию в ближайшие дни, их должны отключить от связи. Проверка пока охватила не всех абонентов в стране

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О том, что к настоящему времени Роскомнадзор выявил более 9 млн сим-карт, по которым есть проблемы с персональными данными, РБК сообщил представитель ведомства. Из них по 440 тыс. операторы уже уточнили данные, рассказал он.

Требование, которое обязывает абонентов предоставлять оператору свои паспортные данные, действует в России с июня 2018 года, но поправки, вводящие крупные штрафы за подобные нарушения, вступили в силу только с марта этого года: для юрлиц они составляют от 1 млн до 2 млн руб. Кроме того, Роскомнадзор лишь в этом году ввел систему для автоматизированной проверки данных об абонентах, в течение нескольких месяцев сотовые операторы подключались к ней. По словам представителя Роскомнадзора, они давали время операторам на актуализацию баз данных: с января этого года проводился их первичный мониторинг. С августа ведомство начало рассылать операторам требования о блокировке номеров абонентов с неактуальными персональными данными. С такой ситуацией могли столкнуться как те, кто получил сим-карту бесплатно без заключения договора от промоутеров в людных местах, так и те, кто подключался к корпоративным сим-картам, массово закупаемым компаниями для сотрудников.

Как рассказал представитель Роскомнадзора, всего к настоящему времени операторы предоставили данные о 270 млн пользователей, что составляет около 80% от их активной абонентской базы.

Он пояснил, что после получения уведомления от ведомства оператор в течение 15 дней должен скорректировать данные или прекратить оказание услуг по такому номеру. «В случае нарушения этого требования законодательством предусмотрены штрафы, — говорит представитель Роскомнадзора. — Но решение о блокировке номера принимает оператор связи».

Сколько абонентов могут отключить

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что из всех выявленных проблемных сим-карт владельцы 7–8 млн подтвердят свои данные. При негативном сценарии 2,5 млн из них могут не актуализировать сведения. Муртазин считает, что подтверждение персональных данных не несет в себе никаких трудностей. Он отметил, что «космические» штрафы за неправильные данные абонентов в системе не сопоставимы с тем, что оператор зарабатывает на одной сим-карте. Это вынуждает компании действовать так, как просит государство, и отключать сим-карты с неустановленными данными.

В основном проблемы с подтверждением данных могут возникнуть у людей пожилого возраста, рассуждает глава TelecomDaily Денис Кусков. По его мнению, может возникнуть ситуация, когда такие абоненты не смогут прийти в салон, некому будет им помочь, а интернетом человек не пользуется. Для таких единичных случаев операторам имеет смысл организовать выезд сотрудников на дом, считает эксперт.

Потери операторов связи от отключенных сим-карт, по оценке Кускова, будут незначительными — количество сим-карт в серой зоне не превышает 2%. Но проблема заключается в том, что на сегодняшний день по-прежнему есть возможность купить сим-карту без идентификации личности, например на вокзалах, говорит глава TelecomDaily. «Идет процесс актуализации данных, однако люди продолжают подключаться по липовым сведениям. Проверка дойдет до них позже, а пока они смогут заниматься противоправными действиями. Получается, что число серых сим-карт поддерживается дальнейшими незаконными продажами», — указывает он.

При этом Кусков считает, что некоторые из выявленных проблемных сим-карт уже не используются, а Муртазин — что все они активны.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин констатирует, что данных по сокращению абонентской базы на фоне актуализации данных пока нет, информация «идет с временным лагом», и сведения за 2023 год будут доступны весной 2024 года.

Текущий год станет определяющим для сокращения количества серых сим-карт, сказал РБК член комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Антон Немкин. По его словам, полноценно оценить результат работы системы можно будет только после завершения процесса верификации сведений об абонентах. Депутат сообщил, что в среднем за неделю корректируется порядка 3 млн записей. Согласно данным Роскомнадзора, на которые ссылается Немкин, с 2018 года всего было изъято более 423 тыс. серых сим-карт, из них 152 тыс. — в 2022 году.

По словам представителя Минцифры, у пользователей не должно возникнуть трудностей с подтверждением своих персональных данных, так как для этого есть несколько способов: можно воспользоваться опцией на портале Госуслуг, подтвердить информацию через приложение, онлайн-кабинет оператора связи или явиться в салон связи лично. Он напомнил, что блокировка нужна для борьбы с недобросовестными или неактивными абонентами: незарегистрированные сим-карты или те, которые оформлены на третьих лиц, часто используются для телефонного мошенничества и спама. Представитель Минцифры не стал прогнозировать, сколько абонентов в итоге могут отключить от связи в результате проверки.

На сегодняшний день количество серых сим-карт сведено к минимуму, сказал РБК представитель «МегаФона». Оператор продолжает информирование абонентов о необходимости подтверждения данных. Представители МТС, «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) и «ВымпелКома» («Билайн») отказались от комментариев.