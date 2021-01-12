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Пандемия коронавируса ,  
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Меркель предупредила о продлении ограничений из-за британского штамма

Если властям не удастся остановить распространение нового штамма коронавируса, локдаун в Германии могут продлить до конца марта. Сейчас уровень заболеваемости в стране втрое выше «условно безопасного»
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

Карантинные меры в Германии, введенные в связи с распространением нового более заразного штамма коронавируса, могут быть продлены до конца марта. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель во время совещания 12 января, пишет Bloomberg.

Меркель сообщила, что британский штамм коронавируса может привести к быстрому росту заболеваемости в стране, что вынудит власти продлить на десять недель текущие ограничения.

Как пишет издание, уровень заболеваемости COVID-19 в ФРГ ко вторнику достиг показателя в 165 человек на 100 тыс. населения. Эта цифра втрое превышает уровень, при котором власти могут сдерживать распространение инфекции без жесткого локдауна.

В Германии ужесточили ограничения из-за коронавируса
Общество
Фото:Jens Buettner / dpa / AP

Меркель отметила, что немецкие лаборатории нерегулярно отслеживают мутации вируса, из-за чего непонятно, насколько широко новый штамм распространился по стране. В связи с этим правительство предлагает выделить научным учреждениям больше средств на исследования.

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За де недели до Нового года в ФРГ ужесточили карантинные меры. Спустя неделю в стране выявили британский штамм коронавируса. В начале января Германия продлила до конца месяца действующие ограничения.

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Меркель назвала ближайшие недели самыми сложными с начала пандемии
Общество
Фото:Christian Hartmann / Reuters

Они запрещают населению контакты с кем-либо, кроме членов своей семьи и максимум одним человеком, не живущим с ними. В случае роста заболеваемости в отдельных населенных пунктах их жителям запрещают удаляться от дома более чем на 15 км без уважительной причины.

В Германии остаются закрыты заведения сферы услуг, общепита и торговли за исключением продуктовых магазинов, аптек и точек продажи предметов первой необходимости. Возможное продление всех этих мер власти будут обсуждать 25 января.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Германия Ангела Меркель ограничения
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