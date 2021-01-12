Меркель предупредила о продлении ограничений из-за британского штамма

Если властям не удастся остановить распространение нового штамма коронавируса, локдаун в Германии могут продлить до конца марта. Сейчас уровень заболеваемости в стране втрое выше «условно безопасного»

Ангела Меркель (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

Карантинные меры в Германии, введенные в связи с распространением нового более заразного штамма коронавируса, могут быть продлены до конца марта. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель во время совещания 12 января, пишет Bloomberg.

Меркель сообщила, что британский штамм коронавируса может привести к быстрому росту заболеваемости в стране, что вынудит власти продлить на десять недель текущие ограничения.

Как пишет издание, уровень заболеваемости COVID-19 в ФРГ ко вторнику достиг показателя в 165 человек на 100 тыс. населения. Эта цифра втрое превышает уровень, при котором власти могут сдерживать распространение инфекции без жесткого локдауна.

Меркель отметила, что немецкие лаборатории нерегулярно отслеживают мутации вируса, из-за чего непонятно, насколько широко новый штамм распространился по стране. В связи с этим правительство предлагает выделить научным учреждениям больше средств на исследования.