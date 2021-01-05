В Германии ужесточили ограничения из-за коронавируса

Всеобщий карантин будет действовать еще месяц. В частности, останутся закрыты предприятия сервиса, ограничена розничная торговля, власти будут более жестко контролировать контакты жителей и их передвижение

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Власти Германии решили продлить ограничительные меры из-за коронавируса до 31 января. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Reuters.

«Нам нужно ограничить контакты более строго. <...> Мы просим всех граждан ограничить контакты до абсолютного минимума», — указала она.

В течение месяца жители смогут контактировать только с членами семьи и максимум одним человеком, который не живет с ними в одном доме. Общепиты остаются закрыты, разрешена продажа еды навынос и доставка.

Ограничивается передвижение. Если в одном округе в течение семи дней зарегистрируют более 200 новых случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. жителей, местным будет запрещено удаляться более чем на 15 км от своего дома без уважительной причины.