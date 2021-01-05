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В Германии ужесточили ограничения из-за коронавируса

Всеобщий карантин будет действовать еще месяц. В частности, останутся закрыты предприятия сервиса, ограничена розничная торговля, власти будут более жестко контролировать контакты жителей и их передвижение
Фото: Jens Buettner / dpa / AP
Фото: Jens Buettner / dpa / AP

Власти Германии решили продлить ограничительные меры из-за коронавируса до 31 января. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Reuters.

«Нам нужно ограничить контакты более строго. <...> Мы просим всех граждан ограничить контакты до абсолютного минимума», — указала она.

В Германии выявили первый случай заражения «британским штаммом» COVID-19
Общество
Фото:Thomas Niedermueller / Getty Images

В течение месяца жители смогут контактировать только с членами семьи и максимум одним человеком, который не живет с ними в одном доме. Общепиты остаются закрыты, разрешена продажа еды навынос и доставка.

Ограничивается передвижение. Если в одном округе в течение семи дней зарегистрируют более 200 новых случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. жителей, местным будет запрещено удаляться более чем на 15 км от своего дома без уважительной причины.

В Германии зафиксировали рекордное за все время число заразившихся COVID
Общество
Фото:Alexander Koerner / Getty Images

Сохраняется обязательное требование к приезжим из-за рубежа, которые вернулись из зон риска распространения инфекции. Они обязаны сдать при въезде или за 48 часов до этого тест на коронавирус. Для приезжих также действует десятидневный карантин, при получении отрицательного результата с него можно выйти через пять дней.

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Розничная торговля остается закрытой за исключением необходимых для повседневной жизни магазинов, в том числе продуктовых, аптек и точек продажи рождественских елок. Предприятия сервиса по типу парикмахерских, косметических салонов и т.д. закрыты. Распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено.

Религиозные собрания, богослужения разрешены, но с соблюдением социальной дистанции и в защитных средствах.

Власти Германии намерены 25 января собраться, чтобы обсудить текущую ситуацию и принять дальнейшие решения.

Карантин из-за коронавируса в ФРГ ужесточили за две недели до наступления Нового года. В декабре в стране зафиксировали рекордное за все время число заразившихся COVID, за сутки впервые заболело более 30 тыс. человек. В конце декабря в Германии выявили новый, более заразный «британский» штамм коронавируса.

По данным Института Роберта Коха, общее число заразившихся коронавирусом в Германии выросло до 1 787 410 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Автор
Анна Громова
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