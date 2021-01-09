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Пандемия коронавируса ,  
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Меркель назвала ближайшие недели самыми сложными с начала пандемии

Первоочередной задачей Ангела Меркель назвала снижение числа заражений до того уровня, который был в Германии летом-осенью 2020 года. Канцлер также напомнила о надежде на победу над COVID-19 в связи с началом вакцинации
Фото: Christian Hartmann / Reuters
Фото: Christian Hartmann / Reuters

У властей Германии есть надежда на то, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 наконец удастся взять под контроль, однако предстоящие несколько недель, вероятно, станут наиболее сложными с момента начала пандемии. С таким прогнозом выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Врачи и медицинский персонал во многих больницах работают на грани перегрузки. А как повлияют на уровень заражаемости рождественские и новогодние праздники, сказать пока невозможно. И то, что мы слышим о мутациях вируса, также не уменьшает беспокойства — напротив, увеличивает его», — заявила Меркель (запись ее выступления размещена на сайте правительства ФРГ).

В этой ситуации, по словам канцлера, первоочередной задачей является снижение числа заражений до того уровня, который был в Германии летом-осенью 2020 года. Это позволит медикам отслеживать отдельные заражения и разрывать цепочки распространения вируса на ранней стадии.

Чтобы добиться этого, Меркель призвала жителей Германии сократить личные контакты и соблюдать правила, необходимые для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

«Чем последовательнее мы будем в этом вопросе, тем меньше нам придется жить с такими ограничениями», — сказала Меркель, напомнив, что теперь у Германии есть надежда на скорую победу над COVID-19, так как в стране уже началась вакцинация.

«Осторожность и забота о близких в эти трудные январские недели окупятся. И тем скорее смогут стать реальностью наши мечты и планы на этот новый год», — добавила Меркель.

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Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

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По данным Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI — одно из центральных научно-исследовательских учреждений ФРГ, подчинено Минздраву страны), за последние сутки в Германии выявлено 24 694 новых случая заражения COVID-19, общее число заболевших превысило 1,89 млн. С момента начала пандемии, по данным RKI, в Германии от COVID-19 умерли 39 878 человек, в том числе 1083 за последние сутки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по числу заболевших COVID-19 Германия занимает 10-е место в мире.

Автор
Евгений Калюков
Ангела Меркель коронавирус пандемия
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