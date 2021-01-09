Меркель назвала ближайшие недели самыми сложными с начала пандемии

Первоочередной задачей Ангела Меркель назвала снижение числа заражений до того уровня, который был в Германии летом-осенью 2020 года. Канцлер также напомнила о надежде на победу над COVID-19 в связи с началом вакцинации

Фото: Christian Hartmann / Reuters

У властей Германии есть надежда на то, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 наконец удастся взять под контроль, однако предстоящие несколько недель, вероятно, станут наиболее сложными с момента начала пандемии. С таким прогнозом выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Врачи и медицинский персонал во многих больницах работают на грани перегрузки. А как повлияют на уровень заражаемости рождественские и новогодние праздники, сказать пока невозможно. И то, что мы слышим о мутациях вируса, также не уменьшает беспокойства — напротив, увеличивает его», — заявила Меркель (запись ее выступления размещена на сайте правительства ФРГ).

В этой ситуации, по словам канцлера, первоочередной задачей является снижение числа заражений до того уровня, который был в Германии летом-осенью 2020 года. Это позволит медикам отслеживать отдельные заражения и разрывать цепочки распространения вируса на ранней стадии.

Чтобы добиться этого, Меркель призвала жителей Германии сократить личные контакты и соблюдать правила, необходимые для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

«Чем последовательнее мы будем в этом вопросе, тем меньше нам придется жить с такими ограничениями», — сказала Меркель, напомнив, что теперь у Германии есть надежда на скорую победу над COVID-19, так как в стране уже началась вакцинация.