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Собянин анонсировал открытие еще 30 пунктов для вакцинации от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Еще 30 новых прививочных пунктов для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 дополнительно откроются в Москве. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«В четверг, 14 января 2021 года, начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100», — написал он.

Помимо этого, Собянин сообщил, что в Москве с 13 января смогут участвовать в кампании по вакцинации от коронавируса новые категории населения. Речь идет о сотрудниках таких сфер, как научные исследования и разработки, ИТ и телекоммуникации и социальное обслуживание населения и других.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Для вакцинации населения используется вакцина «Спутник V», разработанная специалистами московского Центра им. Гамалеи.

В конце декабря глава учреждения Александр Гинцбург объявил об окончании испытания препарата на лицах старше 60 лет. В Минздраве сообщили, что исследования подтвердили безопасность и эффективность вакцины.

Согласно данным РФПИ, эффективность препарата для возрастной группы старше 60 лет составила более 90%.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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