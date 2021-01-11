Собянин анонсировал открытие еще 30 пунктов для вакцинации от COVID-19
Еще 30 новых прививочных пунктов для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 дополнительно откроются в Москве. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
«В четверг, 14 января 2021 года, начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100», — написал он.
Помимо этого, Собянин сообщил, что в Москве с 13 января смогут участвовать в кампании по вакцинации от коронавируса новые категории населения. Речь идет о сотрудниках таких сфер, как научные исследования и разработки, ИТ и телекоммуникации и социальное обслуживание населения и других.
Для вакцинации населения используется вакцина «Спутник V», разработанная специалистами московского Центра им. Гамалеи.
В конце декабря глава учреждения Александр Гинцбург объявил об окончании испытания препарата на лицах старше 60 лет. В Минздраве сообщили, что исследования подтвердили безопасность и эффективность вакцины.
Согласно данным РФПИ, эффективность препарата для возрастной группы старше 60 лет составила более 90%.
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