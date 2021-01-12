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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили почти 23 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

Это несколько меньше, чем днем ранее. Лидерами остаются Москва, Петербург и Подмосковье. Суточный прирост заболевших в стране упал во время новогодних каникул
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За последние 24 часа в России выявили 22 934 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Всего с начала распространения COVID-19 в стране заболели более 3,44 млн человек. Днем ранее в России было 23,3 тыс. новых инфицированных.

Наибольшая суточная заболеваемость зафиксирована в следующих регионах:

  • Москва (5001);
  • Санкт-Петербург (2731);
  • Московская область (1083);
  • Нижегородская область (442);
  • Ростовская область (394);
  • Воронежская область (391);
  • Свердловская область (361);
  • Красноярский край (315);
  • Вологодская область (303);
  • Хабаровский край (302).

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Во время новогодних и рождественских праздников рост новых заболевших в России замедлился: если до праздников на протяжении месяца ежедневно выявляли по 27–29 тыс. новых случаев, но в первую декаду января этот показатель упал до 22–23 тыс.

Александр Гинцбург, директор Центра им. Гамалеи, который разработал вакцину от коронавируса «Спутник V», допустил наличие «российского штамма» вируса с уникальными свойствами. По его словам, в стране секвенируют существенно меньше образцов вирусов, чем в Британии, поэтому пока новый штамм и не удалось обнаружить.

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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Россия
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