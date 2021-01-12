В России выявили почти 23 тыс. заболевших COVID-19 за сутки
За последние 24 часа в России выявили 22 934 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.
Всего с начала распространения COVID-19 в стране заболели более 3,44 млн человек. Днем ранее в России было 23,3 тыс. новых инфицированных.
Наибольшая суточная заболеваемость зафиксирована в следующих регионах:
- Москва (5001);
- Санкт-Петербург (2731);
- Московская область (1083);
- Нижегородская область (442);
- Ростовская область (394);
- Воронежская область (391);
- Свердловская область (361);
- Красноярский край (315);
- Вологодская область (303);
- Хабаровский край (302).