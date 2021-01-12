В России выявили почти 23 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

Это несколько меньше, чем днем ранее. Лидерами остаются Москва, Петербург и Подмосковье. Суточный прирост заболевших в стране упал во время новогодних каникул

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За последние 24 часа в России выявили 22 934 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Всего с начала распространения COVID-19 в стране заболели более 3,44 млн человек. Днем ранее в России было 23,3 тыс. новых инфицированных.

Наибольшая суточная заболеваемость зафиксирована в следующих регионах: