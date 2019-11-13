В «Лефортово» сочли экс-полковника Захарченко склонным к побегу

Бывшему сотруднику МВД, осужденному на 12,5 года Дмитрию Захарченко, в СИЗО присвоили статус склонного к побегу заключенного, который может напасть на представителей власти. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвоката Валерию Туникову.

Этот статус означает ужесточение режима, появление меток об опасности в личном деле и на одежде, повышение риска отказа в условно-досрочном освобождении. Причиной изменения статуса сам Захарченко считает «месть» за выступление на апелляции, в котором он около 11 часов говорил о нарушениях в следственном процессе по своему делу.

Об изменении статуса Захарченко стало известно при его переводе из СИЗО «Лефортово» в СИЗО «Медведь», где он будет ожидать этапирования в колонию. При этом, отмечает Туникова, за три года в «Лефортово» ее подзащитный не оказывал противодействия сотрудникам и не пытался скрыться. Защита Захарченко обратилась с жалобой в суд.

Дмитрия Захарченко арестовали в 2016 году, его обвиняли в нескольких эпизодах взяток и воспрепятствовании производству предварительного расследования. При обысках у полковника МВД изъяли собственность на 9 млрд руб. В июне его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 117 млн руб., а также лишили звания и наград. После апелляции срок наказания сократили на полгода.