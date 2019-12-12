Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 63,23 (-0,34) Quote, 13:21
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 70,43 (-0,03) Quote, 13:21
Сборная России назвала состав на матч Кубка «Первого канала» со Швецией Спорт, 19:35 Полиция Украины раскрыла детали расследования убийства Шеремета Политика, 19:32 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:28 Как тепло парков согреет Великобританию Партнерский материал, 19:28 Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции Политика, 19:21 В МИДе опровергли сотрудничество Lobaye Invest с боевиками в ЦАР Политика, 19:16 Финансовый холдинг «Сафмара» Гуцериева объявил о выкупе акций с биржи Финансы, 19:09 ЦОДД рекомендовал москвичам отказаться от автомобиля в вечерний час пик Общество, 19:06 Курс евро впервые с сентября опустился ниже 70 руб. Финансы, 19:04 СКА и «Витязь» провели второй обмен в сезоне КХЛ Спорт, 18:59 Диалог цивилизаций: 7 советов, как вести переговоры с китайцами РБК и Открытие, 18:58 Экс-глава ОВД «Тверской» стал фигурантом дела о пропаже ₽9 млн из сейфа Общество, 18:53 Адвокат сообщил об уголовном деле из-за угроз 6-летнему сыну Плющенко Общество, 18:45 Сбербанк дал группе «Дело» 80 млрд руб. на покупку «Трансконтейнера» Бизнес, 18:44
Гибель журналистов в ЦАР ,  
0 
В МИДе опровергли сотрудничество Lobaye Invest с боевиками в ЦАР

Министерство иностранных дел России назвало недостоверной информацию о том, что компания Lobaye Invest с участием российского негосударственного капитала в Центральноафриканской Республике (ЦАР) ведут совместные дела с боевиками на захваченных ими территориях. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обратили внимание на информацию о том, что некоторые экономические операторы якобы ведут добычу полезных ископаемых в районах, до сих пор подконтрольных боевикам, подпитывая тем самым их антиправительственную деятельность... Вынуждены в данном контексте заметить, что подобные сведения недостоверны и потому могут быть отнесены к категории политического заказа или считаться проявлением недобросовестной конкуренции», — говорится в сообщении.

Политика
Расследование убийства российских журналистов в ЦАР: что выяснили за год

Сославшись на данные посольства России в ЦАР, российские дипломаты отметили, что выданные центральноафриканскими властями Lobaye Invest лицензии распространяются исключительно на территории под контролем законного правительства. «Там обеспечен приемлемый уровень безопасности. Разработка природного сырья тем не менее пока не начиналась», — уточнили в ведомстве.

В МИДе также отметили, что любая добывающая деятельность на территории республики будет осуществляться в соответствии с местным законодательством на благо народа этой страны.

В июле 2018 года издание Africa Intelligence писало, что Россия договорилась с ЦАР о разработке месторождения золота и с российской стороны в проекте участвует компания Lobaye Invest, учрежденная, по данным издания, компанией «М-Инвест». Издание The Bell связывало «М-Инвест» с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Впоследствии в пресс-службе Пригожина опровергли эту информацию.

Общество
МИД объяснил выдачу туристических виз убитым в ЦАР журналистам

В июле 2018 года на территории ЦАР были убиты три гражданина России: военный корреспондент Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они приехали в республику для журналистского расследования деятельности предположительно связанных с Россией частных военных компаний. Организацией поездки в ЦАР занимался проект «Центр управления расследованиями», который поддерживал бизнесмен Михаил Ходорковский. По официальной версии, убийство произошло «в результате ограбления, совершенного арабоговорящими бандитами». Однако 30 июля центр «Досье», также проект Ходорковского, обнародовал результаты собственного расследования. Его авторы утверждают, что сотрудники проектов Пригожина участвовали в подготовке преступления.

Теги: ЦАР, МИД России
Материалы по теме
Лавров попросил ЦАР ускорить расследование гибели российских журналистов
Политика
Сотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter