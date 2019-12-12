В МИДе опровергли сотрудничество Lobaye Invest с боевиками в ЦАР

Министерство иностранных дел России назвало недостоверной информацию о том, что компания Lobaye Invest с участием российского негосударственного капитала в Центральноафриканской Республике (ЦАР) ведут совместные дела с боевиками на захваченных ими территориях. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обратили внимание на информацию о том, что некоторые экономические операторы якобы ведут добычу полезных ископаемых в районах, до сих пор подконтрольных боевикам, подпитывая тем самым их антиправительственную деятельность... Вынуждены в данном контексте заметить, что подобные сведения недостоверны и потому могут быть отнесены к категории политического заказа или считаться проявлением недобросовестной конкуренции», — говорится в сообщении.

Сославшись на данные посольства России в ЦАР, российские дипломаты отметили, что выданные центральноафриканскими властями Lobaye Invest лицензии распространяются исключительно на территории под контролем законного правительства. «Там обеспечен приемлемый уровень безопасности. Разработка природного сырья тем не менее пока не начиналась», — уточнили в ведомстве.

В МИДе также отметили, что любая добывающая деятельность на территории республики будет осуществляться в соответствии с местным законодательством на благо народа этой страны.

В июле 2018 года издание Africa Intelligence писало, что Россия договорилась с ЦАР о разработке месторождения золота и с российской стороны в проекте участвует компания Lobaye Invest, учрежденная, по данным издания, компанией «М-Инвест». Издание The Bell связывало «М-Инвест» с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Впоследствии в пресс-службе Пригожина опровергли эту информацию.

В июле 2018 года на территории ЦАР были убиты три гражданина России: военный корреспондент Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они приехали в республику для журналистского расследования деятельности предположительно связанных с Россией частных военных компаний. Организацией поездки в ЦАР занимался проект «Центр управления расследованиями», который поддерживал бизнесмен Михаил Ходорковский. По официальной версии, убийство произошло «в результате ограбления, совершенного арабоговорящими бандитами». Однако 30 июля центр «Досье», также проект Ходорковского, обнародовал результаты собственного расследования. Его авторы утверждают, что сотрудники проектов Пригожина участвовали в подготовке преступления.