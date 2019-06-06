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AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
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Гибель журналистов в ЦАР ,  
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Лавров попросил ЦАР ускорить расследование гибели российских журналистов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил Центральноафриканскую Республику ускорить расследование убийства трех российских журналистов, совершенное в июле 2018 года. Об этом Лавров заявил на встрече с главой МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон на полях Петербургского международного экономического форума.

Лавров также заявил о готовности России помогать ЦАР в нормализации обстановки в стране.

Политика
СК связал гибель журналистов в ЦАР с просчетами Центра Ходорковского

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 30 июля 2018 года в 23 км от населенного пункта Сибю в ЦАР. В этой стране съемочная группа по заданию «Центра управления расследованиями» (ЦУР) экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского готовила расследование о деятельности частной военной компании Вагнера.

По факту произошедшего главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Надзор за расследованием осуществляет Генпрокуратура.

СК утверждал, что смерть журналистов была связана с просчетами ЦУР, который не обеспечил им надлежащую охрану. 

Теги: Сергей Лавров, ЦАР, журналист, ПМЭФ-2019
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