Лавров попросил ЦАР ускорить расследование гибели российских журналистов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил Центральноафриканскую Республику ускорить расследование убийства трех российских журналистов, совершенное в июле 2018 года. Об этом Лавров заявил на встрече с главой МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон на полях Петербургского международного экономического форума.

Лавров также заявил о готовности России помогать ЦАР в нормализации обстановки в стране.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 30 июля 2018 года в 23 км от населенного пункта Сибю в ЦАР. В этой стране съемочная группа по заданию «Центра управления расследованиями» (ЦУР) экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского готовила расследование о деятельности частной военной компании Вагнера.

По факту произошедшего главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Надзор за расследованием осуществляет Генпрокуратура.