Водителя убитых в ЦАР российских журналистов взяли под стражу

Следователи Центральноафриканской Республики сказали российским дипломатам, что водитель убитых в стране российских журналистов взят под стражу, сообщил РБК второй секретарь посольства России в ЦАР Виктор Токмаков.

«Он находится под стражей при местной жандармерии в столице страны, городе Банги», — отметил он.

По его словам, следователи сообщили, что водитель проходит по делу в статусе свидетеля.

Токмаков подтвердил, что российский Следственный комитет готовит поездку своих следователей в ЦАР, однако точных дат их приезда пока нет.

9 августа официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала о встрече сотрудников посольства с жандармерией ЦАР и водителем погибших российских журналистов. По ее словам, водитель рассказал, что встретил журналистов в кафе в Банги, журналисты предложили ему сопровождать их в течение десяти дней на личном автомобиле. Водитель, по словам Захаровой, рассказал о том, что причиной убийства журналистов стало ограбление.

Военного корреспондента Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева убили 30 июля в ЦАР. Их обнаружили вблизи города Сибю без денег и техники. Впоследствии жандармы республики обнаружили ноутбук, жесткие диски и мобильный телефон журналистов.