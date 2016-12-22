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Основатель Amazon пожертвовал на образование детей мигрантов $33 млн
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Основатель Amazon пожертвовал на образование детей мигрантов $33 млн
Общество, 12 янв, 21:41
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Основатель Amazon пожертвовал на образование детей мигрантов $33 млн
Джефф Безос пожертвовал на образование детям американских иммигрантов $33 млн. Ранее он мало занимался благотворительностью и даже спрашивал на своей странице в Twitter, как может помочь людям
Джефф Безос (Фото: Andrew Kelly / Reuters)

Главный исполнительный директор Amazon.com Inc. Джефф Безос и его жена Маккензи выделили $33 млн на стипендии в колледжах для детей приехавших в США иммигрантов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской некоммерческой образовательной группы TheDream.Us. Этих средств, как отметили ее представители, хватит, чтобы профинансировать тысячу подобных выплат, которые покроют расходы на обучение, книги и прочие сборы.

Пожертвование, как подчеркивается в сообщении, стало крупнейшим за все время существования TheDream.US (она была основана три с половиной года назад). Эта группа реализует одну из самых масштабных в США стипендиальных программ для участников Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA — запущенная предыдущим президентом США Бараком Обамой программа для детей мигрантов, согласно которой они могут избежать депортации и впоследствии получить разрешение на работу в Штатах) и «мечтателей» (Dreamers) — так в США называют детей нелегальных иммигрантов, проживающих в Соединенных Штатах.

Переданные четой Безос деньги, как отметили в TheDream.US, будут тратиться в течение четырех лет и покроют расходы «мечтателей» на образование. В настоящее время в этой программе участвуют около 3 тыс. человек.​

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«Мой отец переехал в США, когда ему было 16 лет, в рамках операции «Питер Пэн» (операция по вывозу 14 тыс. детей из революционной Кубы в начале 1960-х годов. — РБК)», — объяснил Безос свое решение, заметив также, что тогда его отец даже «не говорил по-английски». «С помощью ряда замечательных организаций в штате Делавэр мой папа стал выдающимся гражданином», — добавил основатель Amazon, подчеркнув, что теперь он и его жена «гордятся тем, что они могут помочь сегодняшним «мечтателям».

С 2012 года в США, как рассказала президент TheDream.US Кенди Маршалл, 800 тыс. детей незаконных иммигрантов получили статус участников программы DACA. Эти подростки, по ее словам, не имеют права на получение федеральных грантов, не получают государственной помощи в 44 штатах, а также должны самостоятельно оплачивать свое обучение. Нынешний президент США Дональд Трамп выступает за то, чтобы прекратить действие программы их поддержки. Он, как пишет Reuters, уже подписал соответствующее постановление, однако в среду, 10 января, его действие приостановил судья окружного суда в Сан-Франциско. Трамп после этого назвал американскую судебную систему «разломавшейся и несправедливой», а также возмутился, почему США позволяют въезжать в страну людям из «дыр».

Основатель Amazon стал самым богатым бизнесменом в истории
Бизнес

Безос 9 января стал самым богатым бизнесменом в истории, побив рекорд основателя Microsoft Билла Гейтса по размеру состояния. Тогда он возглавил топ миллиардеров как обладатель капитала в $105,1 млрд (состояние Гейтса Bloomberg на тот момент оценивал в $93,3 млрд). Однако в отличие от основателя Microsoft глава Amazon не является участником кампании «Клятва дарения» (The Giving Pledge), которая заключается в том, чтобы жертвовать значительную часть своего состояния на благотворительность (так, Гейтс, по данным на июль 2017 года, за свою карьеру в бизнесе передал на благотворительность порядка $33 млрд).

Безос же, как замечал Bloomberg в ноябре прошлого года, мало жертвовал на благотворительность и только начал действовать в качестве филантропа. В частности, в июне на своей странице в Twitter он попросил пользователей микроблога посоветовать ему, как он может помочь людям.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Amazon , благотворительность , Джефф Безос
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