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Основатель Amazon стал самым богатым бизнесменом в истории
Бизнес, 09 янв, 20:04
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Основатель Amazon стал самым богатым бизнесменом в истории
Джефф Безос снова стал богаче Билла Гейтса, но на этот раз он установил абсолютный рекорд по размеру состояния
Джефф Безос (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Основатель и глава Amazon Джефф Безос побил исторический рекорд основателя Microsoft Билла Гейтса по размеру состояния, пишет Bloomberg. Он возглавил топ миллиардеров, его состояние оценивается в $105,1 млрд. Bloomberg оценил состояние Гейтса в $93,3 млрд (данные на 9 января).

Это же следует из данных Forbes. Издание оценивает состояние Безоса в $104,4 млрд, Гейтса — в $92 млрд.

Гейтс уступил пальму первенства Безосу в конце июля 2017 года, тогда разрыв составлял всего около $500 млн. В конце ноября глава онлайн-магазина вновь обошел основателя ИТ-гиганта — $92 млрд против $90 млрд, но тогда он не поставил абсолютный рекорд.

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Деловое агентство отмечает, что за начало 2018 года акции Amazon выросли на 6,6% после публикации данных о том, что за пятинедельный период со Дня благодарения (22 ноября в США) 89% расходов клиентов крупнейших торговых площадок в Соединенных Штатах пришлось на Amazon.

Издание также пишет, что Гейтс мог бы располагать состоянием в $150 млрд, если бы не избавился от части своих активов с 1996 года, включая 700 млн акций Microsoft.

CNN пишет, что большая часть состояния Безоса складывается из 78,9 млн акций Amazon, которыми он владеет. В понедельник, 8 января, бумаги компании подорожали на 1,4%, соответственно увеличив состояние ее основателя на 1,4%. В 2017 году акции прибавили в цене 56%.

Впервые рубеж в $100 млрд глава Amazon преодолел в ноябре. Помимо торговой площадки Безос владеет компанией Blue Origin (занимается космическим туризмом) и газетой Washington Post.

Третье место среди богачей занимает Уоррен Баффетт с состоянием $87,2 млрд, по оценке Bloomberg ($87 млрд, по данным Forbes).
Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Билл Гейтс , Amazon , Microsoft , состояние , Джефф Безос
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