Эксперты оценили заболеваемость после данных об агрессивном гриппе

Вакцинация: когда и от чего прививаться

В Минздраве опровергли распространение агрессивного вируса по стране. Рост заболеваемости ОРВИ характерен для зимнего периода, уточнил Владимир Чуланов. Больницы и поликлиники готовы к эпидемическому сезону

Фото: Андрей Любимов / РБК

Уровень заболеваемости населения России гриппом и ОРВИ не выходит за рамки, характерные для осенне-зимнего сезона и связан с естественным течением эпидемического процесса, сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов. Роспотребнадзор также назвал увеличение числа заболевших сезонным. Об этом говорится в сообщении Минздрава, поступившем в РБК.

Так эксперты ответили на данные телеграм-канала Baza о росте числа заражений гриппом А. У заболевших температура поднимается до 38–40 градусов и наблюдаются боли в теле, рвота, диарея, заложенность носа и кашель, пишет канал. «Агрессивный» вирус распространяется особенно среди детей в возрасте от 2 до 5 лет, пациентов с сопутствующими заболеваниями, диабетиков и людей на иммуносупрессивной терапии, говорится в публикации.

В период с 1 по 7 декабря уровень заболеваемости составил 94,6 случаев на 10 тыс. населения, рассказал Чуланов. Это на 20% выше заболеваемости, зарегистрированной неделей ранее, пояснил он.

«Несмотря на рост заболеваемости в Российской Федерации гриппом и ОРВИ, и ожидаемое продолжение тенденции в ближайшие недели, наблюдаемая ситуация не выходит за рамки, характерные для осенне-зимнего сезона, и связана с естественным течением эпидемического процесса, а также с увеличением числа контактов среди населения перед новогодними праздниками», — заверил Чуланов.

Он подтвердил, что в России сейчас циркулирует вирус гриппа А (H3N2), на этот штамм приходится каждый десятый случай. Остальные виды соответствуют вакцинным штаммам. Некоторое отличие А (H3N2) не влияет существенно на тяжесть вызванного им заболевания. Симптомы не отличаются от других заражений — это высокая температура, сухой кашель, боль в горле, головная боль, жар или озноб, ломота во всем теле, иногда насморк, уточнил специалист Минздрава. Также мутации этого штамма не влияют на защитные свойства текущих вакцин. «Поэтому можно сказать, что вакцинация против гриппа по-прежнему обеспечивает более низкую вероятность заболеть гриппом и снижает тяжесть течения заболевания», — уточнил Чуланов.

Он добавил, что Минздрав провел необходимые мероприятия для подготовки медицинских организаций к текущему эпидемическому сезону, включая вакцинацию населения, создание запасов лекарств, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.

В Роспотребнадзоре в свою очередь рассказали, что превышение эпидпорогов зарегистрировано в 17 из 89 субъектов России, при этом в большинстве случаев оно оценивается как умеренное. Там уточнили, что критических мутаций в ходе исследований штамма гриппа А (H3N2) не обнаружено — он сохраняет чувствительность к противовирусным препаратам и распознаются всеми тест-системами.

«Данных, подтверждающих какую-либо циркуляцию нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации, информацию о котором распространило электронное СМИ, на текущий момент нет», — подчеркнули там.

Еще в октябре Чуланов предупреждал, что подъем заболеваемости во гриппу может наблюдаться в декабре-январе. Новых генетических вариантов вирусов в циркуляции врачи не наблюдают, пояснял он.

Заболевший ОРВИ человек в среднем может заразить до 22 человек в зависимости от возбудителя болезни, сообщали в Минздраве. Величина может меняться в зависимости от факторов: количества контактов, влажности воздуха в помещении, вентиляции или проветривания, условий изоляции и источника инфекции.