Российские ученые обнаружили более 60 неизвестных ранее вирусов
Исследователи государственного научного центра вирусологии «Вектор» в рамках проекта «Виром России» обнаружили более 60 ранее неизвестных науке вирусов, сообщил генеральный директор центра Александр Агафонов на форуме «Золотая долина» в Новосибирске, передает ТАСС.
Специалисты центра проанализировали образцы из 50 регионов страны, изучили генетическую структуру новых вирусов и их биологические свойства. «Мы хотим обнаружить те вирусы, которые распространились на территории России. Для нас очень важно найти не только те вирусы, которые есть, но и особенно важно найти именно патогенные для человека вирусы», — пояснил Агафонов.
Основная задача исследований — прогнозирование мутаций обнаруженных вирусов и оценка их потенциальной опасности. Вирусологи намерены определить, может ли их развитие привести к появлению штаммов с пандемическим потенциалом. Как отметил глава «Вектора», цель проекта — предсказать будущие заболевания, оценить возможный ущерб и разработать методы борьбы с ними.
