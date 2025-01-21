Минздрав сообщил, сколько один болеющий ОРВИ может заразить человек
Заболевший ОРВИ человек в среднем может заразить до 22 человек в зависимости от возбудителя болезни. Об этом рассказал журналистам главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
По его словам, величина может меняться в зависимости от факторов: «количества контактов, влажности воздуха в помещении, вентиляции или проветривания, наличия симптомов, периода заболевания, условий изоляции источника инфекции».
Чуланов добавил, что выход на работу больного ОРВИ с большой долей вероятности приведет к заболеванию коллег. Людям с симптомами болезни специалист рекомендовал не выходить до выздоровления на работу, учебу и не посещать общественные места, чтобы не заражать окружающих.
В тех случаях, когда человек с симптомами ОРВИ по необходимости все же пришел на место работы, Чуланов рекомендует носить медицинские маски или респираторы, проветривать помещения, дезинфицировать поверхности и предметы, с которыми часто контактируют люди, и минимизировать контакты с больным.
Он также отметил, что вспышка инфекции в коллективе может снизить эффективность работы, поэтому крайне рекомендуется с появлением у работника признаков ОРВИ направить его к врачу и обеспечить условия для лечения заболеваний с учетом рекомендованных условий.
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